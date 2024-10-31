İstanbul Havalimanı'na Satış Yapmıştı: Konyalı Sanayi Devi İflas Etti
Küresel ekonomik krizin etkileri dünya genelinde hissedilmeye devam ederken, Türkiye'de de iflas eden şirket sayısında artış yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de firmaların duyurduğu konkordato ve iflas kervanına son olarak, İstanbul 3. Havalimanı'na yakıt tankı satışı gerçekleştiren Konyalı sanayi devi Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi de katıldı.
Son yıllarda bozulan nakit akışı ve artan borç yükü, büyük firmaların finansal dengelerini sarsarken, birçok şirket borçlarını ödemekte zorlandığı için konkordato ilan etti. Bu süreci başarılı bir şekilde atlatan firmalar olsa da bazıları konkordato aşamasını tamamlayamadan iflas etmek durumunda kaldı.
KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ
Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli projelere imza atan Konyalı sanayi devi de önce konkordato ilan eden firmalar arasında yer alıyordu. Ancak mahkeme kararıyla birlikte şirketin iflasına hükmedildi. Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi, resmi olarak iflas ettiğini duyurdu.
DEV PROJELERE İMZA ATMIŞTI
Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi, İstanbul 3. Havalimanı'nda 40 tonluk yakıt tankeri kurulumunun yanı sıra, Türkiye'deki ve yurtdışındaki pek çok projede yer aldı. Referans projeleri arasında Himmetdede Altın Madeni, Kastamonu Hanönü Bakır Madeni, MNG Gold Liberya Altın Madeni, Tüprag Kışladağ Şut İmalatları, Tork Çelik Filyos Köprüsü, Piomak Sudan Garri 3 Termik Santrali ve Esan Magnezyum Fabrikası gibi önemli projeler bulunuyor.
MAHKEME KARARI
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kamuoyu duyurusu şu şekilde:
Davacı Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi -(Mersis No : 057610*** - Selçuk VD. 5761*** -Konya Ticaret Sicili No : 61*** ) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Mahkememizce verilen 03/09/2024 tarihli geçici mühlet ara karar ile davacı yönünden 03/09/2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş idi.
Mahkememiz 24/10/2024 tarihli duruşma zaptı ile;
1-2004 s. İİK.nin 288/1 yollamasıyla, 2004 s. İİK'nin 292/1-a, b ve c maddesi gereğince, (Mersis No : 057610*** - Selçuk VD. 5761*** -Konya Ticaret Sicili No: 61*** kayıtlı davacı Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi'nin KONKORDATO DAVASININ REDDİNE,
2-Mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen GEÇİCİ MÜHLETİN, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,
3-Mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen BÜTÜN İHTİYATİ TEDBİRLERİN ve KONKORDATO ŞERHLERİNİN kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,
4-Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 61*** sicil numarasında kayıtlı(Mersis No: 05761023*** - Selçuk VD. 576*** ) Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi'nin İFLASINA, 24/10/2024 günüsaat 10:06 itibariyle İFLASININ AÇILMASINA,
5-Geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin'in görevinin bugün (24/10/2024 tarihi) itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Konya 1.İcra Müdürlüğü'nün 2024/5 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu hususlarında karar verildiği ilan olunur.