İstanbul Havalimanı'na Satış Yapmıştı: Konyalı Sanayi Devi İflas Etti

MAHKEME KARARI

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kamuoyu duyurusu şu şekilde:

Davacı Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi -(Mersis No : 057610*** - Selçuk VD. 5761*** -Konya Ticaret Sicili No : 61*** ) tarafından açılan Konkordato davasının mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince; Mahkememizce verilen 03/09/2024 tarihli geçici mühlet ara karar ile davacı yönünden 03/09/2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş idi.

Mahkememiz 24/10/2024 tarihli duruşma zaptı ile;

1-2004 s. İİK.nin 288/1 yollamasıyla, 2004 s. İİK'nin 292/1-a, b ve c maddesi gereğince, (Mersis No : 057610*** - Selçuk VD. 5761*** -Konya Ticaret Sicili No: 61*** kayıtlı davacı Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi'nin KONKORDATO DAVASININ REDDİNE,

2-Mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen GEÇİCİ MÜHLETİN, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

3-Mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen BÜTÜN İHTİYATİ TEDBİRLERİN ve KONKORDATO ŞERHLERİNİN kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal KALDIRILMASINA,

4-Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 61*** sicil numarasında kayıtlı(Mersis No: 05761023*** - Selçuk VD. 576*** ) Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi'nin İFLASINA, 24/10/2024 günüsaat 10:06 itibariyle İFLASININ AÇILMASINA,

5-Geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin'in görevinin bugün (24/10/2024 tarihi) itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Konya 1.İcra Müdürlüğü'nün 2024/5 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu hususlarında karar verildiği ilan olunur.