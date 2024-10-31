İstanbul Havalimanı'na Satış Yapmıştı: Konyalı Sanayi Devi İflas Etti

Türkiye'de firmaların duyurduğu konkordato ve iflas kervanına son olarak, İstanbul 3. Havalimanı'na yakıt tankı satışı gerçekleştiren Konyalı sanayi devi Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi de katıldı.

Son yıllarda bozulan nakit akışı ve artan borç yükü, büyük firmaların finansal dengelerini sarsarken, birçok şirket borçlarını ödemekte zorlandığı için konkordato ilan etti. Bu süreci başarılı bir şekilde atlatan firmalar olsa da bazıları konkordato aşamasını tamamlayamadan iflas etmek durumunda kaldı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli projelere imza atan Konyalı sanayi devi de önce konkordato ilan eden firmalar arasında yer alıyordu. Ancak mahkeme kararıyla birlikte şirketin iflasına hükmedildi. Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi Limited Şirketi, resmi olarak iflas ettiğini duyurdu.

DEV PROJELERE İMZA ATMIŞTI

Konges Bilişim Enerji Makine Savunma Sanayi, İstanbul 3. Havalimanı'nda 40 tonluk yakıt tankeri kurulumunun yanı sıra, Türkiye'deki ve yurtdışındaki pek çok projede yer aldı. Referans projeleri arasında Himmetdede Altın Madeni, Kastamonu Hanönü Bakır Madeni, MNG Gold Liberya Altın Madeni, Tüprag Kışladağ Şut İmalatları, Tork Çelik Filyos Köprüsü, Piomak Sudan Garri 3 Termik Santrali ve Esan Magnezyum Fabrikası gibi önemli projeler bulunuyor.