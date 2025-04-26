İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Boğaz hattındaki yalı sahipleri evlerini birer birer satışa çıkarmaya başladı. Deprem riski, Boğaz'daki lüks konutlara olan ilgiyi hızla azalttı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul Boğazı’nda yeni bir hareketlenmeye sebep oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yalı sahipleri, artan deprem endişesi nedeniyle gayrimenkullerini satılığa çıkarmaya başladı. Sadece iki gün içerisinde piyasa değeri milyar liraları bulan 5 yalı yeni sahiplerini aramaya başladı.
600 YALI ALARM VERİYOR
Deprem uzmanlarının özellikle sahil şeridinde bulunan yapılar için yaptığı zemin uyarıları ve tuzlu suyun neden olduğu korozyon etkisi, kıyıdaki yapıların risk seviyesini gözler önüne serdi. Boğaz'ın iki yakasında bulunan yaklaşık 600 yalıdan büyük bir kısmı, hem tarihi hem de mühendislik açısından günümüz standartlarının gerisinde kalıyor.
YABANCILAR BİLE ALIRKEN DÜŞÜNÜYOR
Kahramanmaraş depremleri sonrası da Boğaz’daki bazı yalı sahipleri konutlarını Rus ve Arap yatırımcılara satmıştı. Ancak İstanbul'da son yaşanan depremin ardından yabancı alıcılar bile temkinli davranmaya başladı.
YALILAR DEĞER KAYBETMEYE BAŞLADI
Gayrimenkul uzmanları, lüks konutların değer kaybetmeye başladığını ve satış ilanlarının gözle görülür şekilde arttığını belirtiyor. Özellikle yüksek gelir grubundaki kişilerin Bodrum ve Alaçatı gibi bölgelerde, yeni ve müstakil konutlara yöneldiği aktarıldı.
SATILIK YALI SAYISI ARTTI
Lüks gayrimenkul danışmanı Hadan Bozanoğlu, "İstanbul deprem gerçeği ile yüzleşti. Her ne kadar benzersiz bir şehir olsa da insanlar canını düşünmek zorunda. Bu nedenle başta Boğaz Hattı’ndaki yalılar olmak üzere sahil kesiminden çıkışlar başladı. İnsanlar ya kiraya vermek ya da satarak Bodrum ve Çeşme gibi bölgelere gitmek istiyor. Ancak yalı veya değerli gayrimenkullerin fiyatları deprem nedeniyle çok düştü. Bu da insanları düşündürüyor" dedi.