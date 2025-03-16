İstanbul Dahil Tam 63 İlde Resmen Bedava Oldu! Milyonları Sevindirecek Gelişme

BAKAN URALOĞLU'NDAN ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI

63 farklı noktada bulunan gar ve istasyonlardaki ücretsiz internet hizmetinin siber güvenlik sorunu olmadan kullanılabileceğini belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz.