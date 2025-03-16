İstanbul Dahil Tam 63 İlde Resmen Bedava Oldu! Milyonları Sevindirecek Gelişme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 63 farklı bölgede ücretsiz internet döneminin başladığını duyurdu. Gar ve istasyonlarda ücretsiz internet dönemi başladı.
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başta İstanbul olmak üzere, Eskişehir, Sivas, Konya, Kars, Malatya, Erzincan, Batman, Van ve Mardin gibi stratejik noktalardaki 63 istasyon ve garlarda ücretsiz Wi-Fi döneminin başladığını duyurdu.
İSTANBUL DAHİL 63 YERDE BAŞLADI
Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) bağlı gar ve istasyonlarda ücretsiz internet döneminin başladığını açıkladı.
Ücretsiz Wi-Fi hizmetinin ilk olarak Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında başlandığını hatırlatan Uraloğlu, ücretsiz internet hizmetinin 63 farklı noktada başladığını aktardı.
BAKAN URALOĞLU'NDAN ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI
63 farklı noktada bulunan gar ve istasyonlardaki ücretsiz internet hizmetinin siber güvenlik sorunu olmadan kullanılabileceğini belirten Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:
Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz.