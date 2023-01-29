İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı! İşte vergi borcuna en sadık şehir

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılıyla ilgili genel bütçe vergi gelirleri verilerine göre geçen yıl 2021 yılına kıyasla yüzde 94 artışla 2 trilyon 906 milyar liralık vergi tahakkuk ettirilirken bunun yüzde 102 artışla 2 trilyon 353 milyar lirası tahsil edildi.