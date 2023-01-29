İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı! İşte vergi borcuna en sadık şehir
Türkiye'de 2022 yılında toplanan 2.3 trilyon liralık vergi gelirlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Vergi gelirlerine ilişkin 2022 yılına ait verilere göre, tahsilat oranları konusunda en sadık il yine değişmedi.
Tahsilat oranının en düşük olduğu il 2022 yılı verilerine göre Mardin olurken, İstanbul bu listede 5'inci sırada yer aldı. İşte vergi tahsilatına en değer veren il...
Cumhuriyet'in haberine göre; Yaklaşan genel seçim sürecinde vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçların yapılandırılması (affı) bir kez daha Türkiye’nin gündemini işgal ederken, geçen yıl özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle bütçede patlama yapan vergi gelirlerinin detayları da ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle il bazında açıklanan sonuçlar, vergi ödeme alışkanlıkları konusunda da önemli ipuçları veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılıyla ilgili genel bütçe vergi gelirleri verilerine göre geçen yıl 2021 yılına kıyasla yüzde 94 artışla 2 trilyon 906 milyar liralık vergi tahakkuk ettirilirken bunun yüzde 102 artışla 2 trilyon 353 milyar lirası tahsil edildi.