İsrail ile Filistin arasındaki savaş sonrası kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Tarih verdi!

"Yatırım sepetlerinde, yatırımcıların en az yüzde 40 altında olmalarını öneririm. Çünkü kesinlikle kaybettirmez. Son bir yılda bir ev, araba fiyatları altına göre yükseldi ama bu dengeyi koruyacak. Araba fiyatlarında düşüş bekliyoruz. Ama altın düşük kaldığı için dengeyi kurup yükseleceğinden eminim. Fiyatlar ise ons altın 1846 dolar civarında, çeyrek 2 bin 915, yarım 5 bin 830, tekli altın 11 bin 625, Ata altının da 11 bin 940, 22 ayar bileziği de bin 670 liradan satıyoruz."