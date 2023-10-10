İsrail ile Filistin arasındaki savaş sonrası kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Tarih verdi!
İsrail ile Filistin arasındaki savaşın etkisiyle altın fiyatlarının yükselişe geçtiği şu günlerde Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, altının yönü noktasında tarih vererek tahminde bulundu. Yaşar, "Küçük, orta ya da büyük yatırımcıya kesinlikle altın almalarını öneririm" dedi.
İsrail ile Filistin arasındaki savaş sonrası yatırımın güvenli limanı altın fiyatları, haftaya yükseliş ile başladı.
Ons fiyatının bin 846 doların üzerine çıkmasıyla son geçtiğimiz haftaların rekorunu kıran altın, vatandaşlardan yoğun talep gördü.
"KESİNLİKLE ALTIN ALIN"
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarında yukarı ivmenin devam edeceği tahmin edilirken Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, küçük, orta ya da büyük yatırımcıyı kesinlikle altın almaları konusunda uyardı.
Yaşar, "Cumartesi günü İsrail'le Hamas'ın birbirine savaş açması altının fiyatlarını yükseltti. Dünyadaki ons fiyatları yükseldi doğrusu. Cuma gün kapanışlarda bin 825 dolardı ONS bugün bin 846 dolar. Dolar fiyatlarında da yükseliş oldu haliyle altın fiyatları yükseldi" ifadelerini kullandı.
"YILBAŞINDAN SONRA ÇIKABİLİR"
"Daha düşüş trendlerindeydi şimdi dediğim gibi yükseldi" diyen Yaşar, "Altın diğer yatırımlar karşılaştırıldığında düşük kaldı. Altın, 2 bin - 2 bin 500 dolar seviyelerine yılbaşından sonra çıkabilir. Küçük yatırımcıya, orta ya da büyük yatırımcıya ben kesinlikle altın almalarını öneririm" dedi.
"ALTIN, GÜVENİLİR BİR LİMAN"
Yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunun altını çizen Başkan Yusuf Yaşar, "Dolar fiyatı biraz yüksek euro geri kaldı. Döviz alacaklara euro, diğer metal alacaklara da altını öneririm. Altın dünya ilk çağlardan beri güvenilir bir liman. Çünkü savaşlarda bazen paraların sıfıra indiği oluyor. Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde çok değerli olan Kuveyt parası sıfıra indi. Suudi Arabistan Riyali geçmez oldu. Bu yüzden altın her zaman güvenilir liman" diye konuştu.
"KESİNLİKLE KAYBETTİRMEZ"
"Kısa sürede çok kazandırmayabilir ama orta ve uzun vadede mutlaka yatırımcısına kaybettirmez, kazandırır" diyen Yaşar, şu ifadelere yer verdi:
"Yatırım sepetlerinde, yatırımcıların en az yüzde 40 altında olmalarını öneririm. Çünkü kesinlikle kaybettirmez. Son bir yılda bir ev, araba fiyatları altına göre yükseldi ama bu dengeyi koruyacak. Araba fiyatlarında düşüş bekliyoruz. Ama altın düşük kaldığı için dengeyi kurup yükseleceğinden eminim. Fiyatlar ise ons altın 1846 dolar civarında, çeyrek 2 bin 915, yarım 5 bin 830, tekli altın 11 bin 625, Ata altının da 11 bin 940, 22 ayar bileziği de bin 670 liradan satıyoruz."