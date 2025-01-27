İSPARK'ta Ücretsiz Park Etmenin Yolu Ortaya Çıktı: Araç Sahipleri Artık Otopark Ücreti Ödemeyecek
İSPARK otoparklarına yapılan yüzde 115'lik zammın ardından milyonlarca araç sahiplerine nefes aldıracak yeni düzenleme duyuruldu. İSPARK’ta ücretsiz otopark fırsatı başladı. Bunu yapan araç sahipleri 1 yıl boyunca İSPARK'ta park ücreti ödemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2005 yılında hayata geçirdiği İSPARK, sürücülere güvenli ve kaliteli otopark hizmeti sunuyor. Ancak 1 Ocak’ta uygulamaya konulan yüzde 115’lik fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekmişti. Bu durum sürücüleri zor durumda bırakırken, sevindirici bir haber geldi: İSPARK’ta ücretsiz otopark fırsatı başladı.
Halkbank’ın Paraf kart kullanıcılarına özel sunduğu kampanya ile sürücüler, İSPARK hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Kampanya kapsamında, tek seferde yapılacak 500 TL’lik alışveriş karşılığında, İSPARK’ın yol üstü otoparklarında 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarında ise 4 saat ücretsiz parklanma hakkı elde ediliyor.
İSPARK ÜCRETSİZ PARK ETME KAMPANYASI
Kampanyadan faydalanmak için PARK yazıp, kartınızın son altı hanesi ile araç plakanızı aralarında boşluk bırakarak 3404’e SMS gönderin. Kampanyaya katılım SMS’i, Halkbank’a kayıtlı cep telefonu numaranızdan gönderilmelidir. Birden fazla kartınız varsa, her kart için farklı bir plaka ile SMS göndermeniz gerekmektedir.
AYDA 2 KEZ ÜCRETSİZ PARK ETME HAKKI
Yol üstü otoparklarda 0-2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 0-4 saat ücretsiz parklanma hakkı tanınır. Süre aşımı durumunda, İSPARK standart tarifeleri uygulanır. Ayda en fazla 2 adet ücretsiz parklanma hakkı kazanabilirsiniz. Kazanılan haklar, bir sonraki ayın ilk 5 gününe kadar kullanılabilir; kullanılmayan haklar devretmez.
1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Kampanyadan yararlanmak için, alışverişlerinizi kampanya kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirmeniz yeterli. Kampanya ile ilgili detaylara Halkbank’ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bu kampanya, İSPARK’ın yüksek zam oranlarından etkilenen vatandaşlara bir nebze olsun rahat nefes aldırmayı amaçlıyor. Bu kampanya Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.