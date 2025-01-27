İSPARK'ta Ücretsiz Park Etmenin Yolu Ortaya Çıktı: Araç Sahipleri Artık Otopark Ücreti Ödemeyecek

1 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Kampanyadan yararlanmak için, alışverişlerinizi kampanya kriterlerine uygun şekilde gerçekleştirmeniz yeterli. Kampanya ile ilgili detaylara Halkbank’ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya, İSPARK’ın yüksek zam oranlarından etkilenen vatandaşlara bir nebze olsun rahat nefes aldırmayı amaçlıyor. Bu kampanya Kampanya 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.