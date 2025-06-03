İşlerinden İstifa Edip Düğün Altınlarını Sattılar: Aileleri Karşı Çıktı Ama Onlar Trilyoner Gibi Yaşıyor

Konya’da yaşayan Ömer ve Büşra Türkoğlu çifti, evliliklerinin hemen ardından sıra dışı bir karara imza atarak tüm hayatlarını değiştirdi. Ziraat mühendisi Ömer ve okul öncesi öğretmeni Büşra, toplumun klasik beklentilerine karşı çıkarak işlerinden istifa etti. Düğünde takılan altınları satarak bir minibüs satın aldılar ve kendi karavanlarını inşa ederek yola koyuldular.

İlk kez düğünlerinde gelin arabası olarak kiraladıkları bir karavanla tanışan çift, bu deneyimden çok etkilenerek karavan hayatını bir yaşam tarzı haline getirmeye karar verdi. Minibüsü aldıktan sadece bir gün sonra işinden ayrılan Ömer’e kısa süre içinde eşi Büşra da katıldı.