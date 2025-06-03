İşlerinden İstifa Edip Düğün Altınlarını Sattılar: Aileleri Karşı Çıktı Ama Onlar Trilyoner Gibi Yaşıyor
Konya’da yaşayan Ömer ve Büşra Türkoğlu çifti, işlerinden istifa edip düğün takılarını satarak karavan hayatına adım attı. Türkiye’yi gezerek geçimlerini yevmiyeli işlerle sağlayan çift, "Manzaramızı kendimiz seçiyoruz, trilyoner gibi hissediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Konya’da yaşayan Ömer ve Büşra Türkoğlu çifti, evliliklerinin hemen ardından sıra dışı bir karara imza atarak tüm hayatlarını değiştirdi. Ziraat mühendisi Ömer ve okul öncesi öğretmeni Büşra, toplumun klasik beklentilerine karşı çıkarak işlerinden istifa etti. Düğünde takılan altınları satarak bir minibüs satın aldılar ve kendi karavanlarını inşa ederek yola koyuldular.
İlk kez düğünlerinde gelin arabası olarak kiraladıkları bir karavanla tanışan çift, bu deneyimden çok etkilenerek karavan hayatını bir yaşam tarzı haline getirmeye karar verdi. Minibüsü aldıktan sadece bir gün sonra işinden ayrılan Ömer’e kısa süre içinde eşi Büşra da katıldı.
TÜRKİYE’Yİ KARAVANLARIYLA DOLAŞIYORLAR
Bugüne kadar 50’ye yakın ili ziyaret eden Türkoğlu çifti, dört mevsimi karavanlarında geçiriyor. Geçimlerini gittikleri yerlerde yevmiyeli işlerde çalışarak sağlıyorlar. Domates ve limon toplama gibi tarımsal işlerin yanı sıra, evlerinde yaptıkları turşu ve sosları da satarak ek gelir elde ediyorlar. Ayrıca, evlerinden gelen kira geliriyle de karavan yaşamlarını sürdürüyorlar.
"BU BİZE TRİLYONER GİBİ HİSSETTİRİYOR"
Büşra Türkoğlu, bu yaşam tarzının onlara sunduğu özgürlüğün paha biçilemez olduğunu ifade ederek, "Sabah nerede uyanmak istiyorsak sadece kontağı çeviriyoruz. Deniz kenarı mı, orman mı, dağ mı... Manzaramızı kendimiz seçiyoruz. Bu bize trilyoner gibi hissettiriyor" dedi.
Sosyal medyada deneyimlerini düzenli olarak paylaşan çift, kamp ve karavan tutkunları için ilham kaynağı oluyor. Yolculuklarını bir nevi anı defteri gibi sosyal medya hesaplarında belgelemeyi ihmal etmiyorlar.
AİLELERİ ÖNCE İSTEMEDİ SONRA KABUL ETTİ
Ailelerinin başlangıçta bu kararlarına sıcak bakmadığını belirten çift, zamanla çevrelerinden destek görmeye başladıklarını anlattı. Ömer Türkoğlu, "Toplum bizden ev, araba, çocuk bekliyordu. Ama biz başka bir yol çizdik. Şimdi herkes bu tercihe saygı duyuyor, hatta gururla takip ediyor" şeklinde konuştu.
Zaman zaman suya erişim gibi zorluklar yaşasalar da, karavan yaşamının sunduğu özgürlük hissi bu zorlukların önüne geçiyor. "Tekerimizin değdiği her yer bizim evimiz" diyen Türkoğlu çifti, bu hayattan geri dönmeyi düşünmediklerini belirtiyor.