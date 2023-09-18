İslam Memiş'ten uyarı: "Ters rüzgâr esebilir"

İslam Memiş, bu haftaya yönelik merkez bankalarının alacakları faiz kararlarına dikkat çekti. Memiş, kararlara göre piyasalarda rüzgarın ters esebileceğini söyledi. Memiş özellikle dolara karşı altın, gümüş konusunda uyardı. Memiş, beklediği bant aralıklarını da açıkladı.