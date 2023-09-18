İslam Memiş'ten uyarı: "Ters rüzgâr esebilir"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları ile rüzgarın ters esebileceğini söyledi.
İslam Memiş, bu haftaya yönelik merkez bankalarının alacakları faiz kararlarına dikkat çekti. Memiş, kararlara göre piyasalarda rüzgarın ters esebileceğini söyledi. Memiş özellikle dolara karşı altın, gümüş konusunda uyardı. Memiş, beklediği bant aralıklarını da açıkladı.
Memiş, TV100'deki yazısında ilk olarak faiz kararlarına yönelik değerlendirmeler yaptı:
Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli.
Dışarıda Fed, içeride TCMB’nin faiz kararları takip edilecek.
Bu hafta merkez bankalarını faiz kararı nedeniyle volatilite oldukça yüksek olacak.
Amerika Merkez Bankası (Fed), çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.
Fed’in faizleri pas geçeceğini, Kasım’da 25 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorum.
Geçen hafta dolar endeksi (dxy), 105 seviyesinin üzerini test etmiş, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybetmişti. Bu hafta ters rüzgâr esebilir.
"DOLAR KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLAR DEĞER KAZANABİLİR"
Yani, bu hafta (Fed sonrası) dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir, dolar karşısındaki enstrümanlar değer kazanabilir.