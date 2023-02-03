İslam Memiş'ten uyarı: İndirim geliyor
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelebilecek indirimlerin eli kulağında olduğunu söyledi.
İslam Memiş bugün bir paylaşım yaparak 6 Ocak günü yayınlanan yazısını hatırlattı ve "Anımsatmak isterim" dedi.
İşte İslam Memiş'in çok konuşulan o yazısının dikkat çeken kısmı:
Yayın tarihi 6 Ocak 2023...
"Günlük bazda yüzde 7,37 düşen BİST100 endeksi, en son 2022 Şubat Rusya-Ukrayna savaşında sert bir şekilde düşmüştü. Peki ne oldu da günlük bazda bu kadar sert düşüş yaşandı, düşüşleri nasıl okumak gerekiyor?
Bunu iki yönlü yorumlayabiliriz:
1- Teknik
2- Siyasi
Teknik:
Kısa vadeli yerli yatırımcıların zengin olma hayaliyle kredili işlem yapmaları. Son aylarda kredili işlem yapanların sayısında ciddi bir artış vardı. Çok yükseldiğini düşünen yatırımcılar, satış için fırsat kolluyorlardı. Düşüş başladığında panikleyip satışa yüklendiler. Tabii bir de “fırsat bu fırsat“ deyip açığa satış yapanlar da devreye girdi. Malum, kredili işlem yapan açığa oynamayı sever. Kumardır onlar için bu piyasa. Erken seçim kararı ve diğer siyasi haber akışlarıyla satış için karar verenlerin aynı güne tekabül etmesi… Bunlar gibi birçok nedeni sayabiliriz.
Siyasi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, erken seçimle ilgili, “2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz” açıklaması; Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koyması; 6’lı masanın toplanması; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğinin sinyalini vermesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştükten sonra “6-7 Ocak” tarihlerinde ateşkes haberinin gelmesi gibi birçok siyasi gelişmenin yaşandığı bir gün oldu.