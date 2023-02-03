İslam Memiş'ten uyarı: İndirim geliyor

Teknik:

Kısa vadeli yerli yatırımcıların zengin olma hayaliyle kredili işlem yapmaları. Son aylarda kredili işlem yapanların sayısında ciddi bir artış vardı. Çok yükseldiğini düşünen yatırımcılar, satış için fırsat kolluyorlardı. Düşüş başladığında panikleyip satışa yüklendiler. Tabii bir de “fırsat bu fırsat“ deyip açığa satış yapanlar da devreye girdi. Malum, kredili işlem yapan açığa oynamayı sever. Kumardır onlar için bu piyasa. Erken seçim kararı ve diğer siyasi haber akışlarıyla satış için karar verenlerin aynı güne tekabül etmesi… Bunlar gibi birçok nedeni sayabiliriz.