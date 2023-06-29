İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'

2023 testleri, Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte.

Yüksek ve değişken faiz oranları, mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor.

İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz.

Çünkü ABD’de küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor.