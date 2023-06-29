İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten mortgage ve bankacılık sektörüyle ilgili çok önemli bir uyarı yaptı ve "Şimdilik idare etseler de bir yerden mutlak patlak verebilir." diyerek elinde banka hissesi bulunanlar için "aman dikkat" dedi. İşte Memiş'in uyarıları...
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bankaların stres testi stresli olur?" başlıklı yazısında aktardıkları şöyle:
ABD’nin büyük bankalarının Fed’in stres testini geçip geçmeyeceği bugün açıklanacak.
ABD’nin büyük bankaları “küresel piyasa şokuna” karşı test edilmişti.
Credit Suisse’in batması ve UBS tarafından satın alınması, sürecin takip edilmesi gereksinimi sunuyor.
Fed’in bu sonuçları piyasalar kapandıktan sonra açıklanıyor.
2023’te 23 banka test edilirken, 2019’da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararı alınmıştı.
2023 testleri, Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte.
Yüksek ve değişken faiz oranları, mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor.
İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz.
Çünkü ABD’de küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor.