İslam Memiş'ten seçim öncesi tavsiyeleri! 'Pişman olursunuz' diyerek açıkladı

“Her seçim öncesi bilerek ve isteyerek yapılan bu operasyonlara dikkat edin.

Almış olduğunuz kararları bu algılara karşı yaparsanız pişman olursunuz.

Mesela;

Döviz kurları da, altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürebilir.

Ancak borsa ve faiz getirisi de bi hayli fazla olacak.

Enflasyon yükselişini sürdürebilir.

Ancak kripto paraların da bi hayli fazla getirisi olabilir.

Yani, her enstrümanın farklı getirileri olacak.

Önemli olan yatırımcıların tercihi.”