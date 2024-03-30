İslam Memiş'ten seçim öncesi tavsiyeleri! 'Pişman olursunuz' diyerek açıkladı
Seçime yalnızca bir gün kala altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.
Türkiye’de yarın yapılacak olan seçimlerin heyecanı yaşanırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1 gün kala dikkat çeken uyarılarda bulundu.
TV100’deki yazısında kamuoyunda “Seçim sonrası yandık, bittik, kül olduk” ifadelerinin her seçimde ortaya çıktığını hatırlatan Memiş, yatırımcılara söylemlerden etkilenmemeleri gerektiğini tavsiye ettiği yazısında şunları yazdı:
“Her seçim öncesi bilerek ve isteyerek yapılan bu operasyonlara dikkat edin.
Almış olduğunuz kararları bu algılara karşı yaparsanız pişman olursunuz.
Mesela;
Döviz kurları da, altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürebilir.
Ancak borsa ve faiz getirisi de bi hayli fazla olacak.
Enflasyon yükselişini sürdürebilir.
Ancak kripto paraların da bi hayli fazla getirisi olabilir.
Yani, her enstrümanın farklı getirileri olacak.
Önemli olan yatırımcıların tercihi.”
Türkiye’de yatırım yapanların da artık daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Memiş, şu önerilerde bulundu:
“Siz siz olun her seçim öncesi klasik nakarat yaygarası yapanları dikkate almayın.
Faiz hassasiyeti olmayanlara yüzde 56-58 faiz var.
Borsa yatırımcısına endeks tarafında 12-15 puan var.
Bankalar değil, operasyoncuların gazına gelenler battı.
Dolar alıp yıllarca bekleyen değil, farklı enstrümanlara yatırım yapan kazandı.
Siz siz olun artık uyanın, uyuyanları da uyandırın!”