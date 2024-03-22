İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yatırımcıları uyardı.
Bugün için (22 Mart 2023 Cuma) piyasa kapanışı olan saat 18:00 uyarısı veren İslam Memiş, 1 milyon TL'lik yatırım örneği ile gram altın-gümüş kıyası yaptı.
Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası genel beklentileri ile piyasalarda önümüzdeki 15 günlük süreçte yaşanacak olası senaryolar masaya yatırdı. İslam Memiş, gram altınla ilgili olarak çok çarpıcı bir uyarı yaparken, bugünkü kapanışa özellikle dikkat çekti.
"Bu hafta iki merkez bankasının faiz kararları önemliydi" diyen İslam Memiş, TV100'deki yazısında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise sürpriz bir karar ile politika faizini yüzde 45’den yüzde 50’ye yükseltti. Fed, GÜVERCİN TCMB, ŞAHİN idi" dedi.
"Hatta TCMB’nin ÇOK ŞAHİN olduğunu söyleyebilirim" diyen Memiş, "Faiz tercihi bana göre iyi olmadı" yorumunu yaptı.
İslam Memiş, "Dün altın alıyorlar diye halkı eleştirenler yarın halkın haklılığı ortaya çıkınca ne diyebilecek? Ya da ortada olacaklar mı? 500 baz puan artışı sonrasında ne değişti?
Borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. Bunlar kısa vadeli cılız hareketler. Bu kadar büyük bir artırım karşısındaki geri çekilmelerin bir şey ifade etmediğini göreceğiz. TCMB, sürprizleri sevdi, seviyor, sevecek. Karşılık bulması önemli" dedi.
Yabancı yatırımcıların gelmesinin enflasyonun gerilemesi ve ekonominin normale dönmesiyle ilgili olduğunu belirten İslam Memiş, "Yoksa her ay sürpriz yapsa da karşılığı yoksa bedeli ağır olur" yorumunda bulundu.
İslam Memiş, faiz değerlendirmesinin yanı sıra Youtube videosu ile gram altın ve dolar tahminlerini de paylaştı. Memiş, 22 Mart gün sonu kapanışına özellikle dikkat çekti ve '15 gün' uyarısında bulundu....
Dolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Dolar çok önemli. Serbest kur ile resmi kur arasında 1 lira fark var. 32 lira üzerinde dolar kuru var serbest piyasalarda. Yükselişler bitmedi. Kısa bir mola sadece. Sakin sakin 10-15 gün sakinlik göreceğiz. Yükseliş hızları sakinleşecek, seçimlerden sonra bakacağız. Diyorlar ya seçimler genel seçimler kadar önemli değil. Bunu göreceğiz. Ben yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğuna dair bir video paylaştım" dedi.
İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirdi, bir örnekle öngörüsünü paylaştı: "Ons altın 2174 dolarda. Dedim ki, evet yıl içinde 2350 doları göreceğiz ons altında ama hızlı yükseldi, düzeltme lazım dedim. Fed kararını verdikten sonra bir verdiler gazı, 2223 dolara kadar atak gerçekleştirdi ons altın. Herkes koptu gidiyor dedi. Sakin. Orada gaza geleceğini biliyorum, gaza gelmemen için mesaj verdim. Sonra balon patladı. 2174 dolarda olan ons altın var. Ciddi bir gerilemed var. Aşağıda 2160, 2154 var aşağıda. Bu seviyeler kırılırsa 2125 dolar beklentimiz gerçekleşir. Bunun olması için 2154 dolar aşağısında haftalık kapanışlar beklememiz lazım. Bugün kritik. Fotoğrafımız biraz netleşecek.
Resmi kurda gram altın 2350 lira. Kim veriyor? Herkes gösteriyor, hiç kimse vermiyor. Yok öyle bir fiyat. Hiç kimsede yok. Kapalıçarşı'da gram altın 2495 lira. Bu düşük lira. Gün içinde 2548 lirayı gördü gram altın ons altın desteği ile. Gördünüz mü bugün de rekor kırdı. Bunu aylarca duyacaksınız. Aylar boyunca yükselecek bir döviz piyasasına hazır olun. Gerçekleşiyor. 2548 lirayı gördükten sonra 50 liradan fazla satış dalgası gördük ve 2500 lira seviyesi kırmızı çizgi olarak durmaya devam ediyor. 2500 lira üzerinde gram altın almayın. Ons altın 2125 dolara kadar gerilerse, karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa o gün gram altın alabilirsiniz.
Haftalık kapanışlar önemli. Önümüzdeki 15 gün biraz daha sakin bir altın piyasası bekleyin. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın 2154 liraysa yüzde 50 alırım, 2125 dolar ise diğer yüzde 25'i alırım.
Ons gümüş ise altına kıyasla bedava. Bugün 1 milyon TL'm olsa altın almam ama gümüş alırım. Gümüş o kadar bedava. Eğer altına alternatif arıyorsanız bunun adı gümüştür."