İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi

İslam Memiş, "Dün altın alıyorlar diye halkı eleştirenler yarın halkın haklılığı ortaya çıkınca ne diyebilecek? Ya da ortada olacaklar mı? 500 baz puan artışı sonrasında ne değişti?

Borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. Bunlar kısa vadeli cılız hareketler. Bu kadar büyük bir artırım karşısındaki geri çekilmelerin bir şey ifade etmediğini göreceğiz. TCMB, sürprizleri sevdi, seviyor, sevecek. Karşılık bulması önemli" dedi.