İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi
Haftalar öncesinde ABD'de yaşanan bankacılık krizinin ardından yükselişe geçen altın, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden İslam Memiş'ten ise 'Panik satışı yapmayın' uyarısı geldi.
Türkiye'de en sık tercih edilen yatırım araçlarının başında gelen altın, 2023 itibariyle yatırımcısının yüzünü erkenden güldürmeyi başardı. Geçtiğimiz yılda ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok ülke tarafından sıkı para politikaları izlenmiş ve peş peşe gelen faiz artırımları karşısında altın beklediği yükselişi gerçekleştirememişti.
Dünya genelinde 'faiz artırım' furyasının son bulmaya başlaması, altında yaz aylarında başlayacak bir boğa sezonunun habercisi olarak yorumlanırken, beklenen yükseliş çok daha erken bir şekilde gerçekleşti ve Nisan ayı itibariyle xauusd paritesi 2048 doları görerek son yılların en üst seviyesini yenilemiş oldu.
Yaşanan yükselişe sevinen altın sahipleri, bir yandan da söz konusu fiyatların yakın zamanda düşmeye başlayıp başlamayacağı noktasında endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Mevcut durumda kâr etmiş kişiler satım yapma konusunda tereddüte düşerken, Türkiye'de altın denilince akla gelen ilk isim İslam Memiş'ten kritik uyarılar art arda geldi.
Kapalıçarşı'nın nabzını tutan Memiş, yaşanan yükseliş hareketinin ardından tereddütte kalan yatırımcılara seslenerek şu ifadeleri kullandı: