İslam Memiş'ten 'panik satışı yapmayın' uyarısı: Altında yeni sıçrama için tarih verdi

Dünya genelinde 'faiz artırım' furyasının son bulmaya başlaması, altında yaz aylarında başlayacak bir boğa sezonunun habercisi olarak yorumlanırken, beklenen yükseliş çok daha erken bir şekilde gerçekleşti ve Nisan ayı itibariyle xauusd paritesi 2048 doları görerek son yılların en üst seviyesini yenilemiş oldu.