İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Hazine Bakanlığının yeni altın hamlesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş Altın Hazine ve Maliye Bakanlığı
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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altın talebinin karşılanması için yeni düzenlemesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 2

Bakanlığın düzenlemesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Memiş, “Açıklamada, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 3

Kota uygulaması sonrasında, piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığa iletilen sorunların azaltılması için nisan ayından itibaren, Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye, Kuyum Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiği duyuruldu” diye yazdı.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 4

Memiş, TV100’deki köşesinde, bu düzenlemenin ardından yaşanacaklara ilişkin beklentilerini de şöyle açıkladı:

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 5

“Bu adım ile beraber piyasadaki fiziki altın bulma problemi kısmen çözülmüş olur.
Takip edeceğim husus FİYAT.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 6

Bankanın altın kuru, piyasadan yüksek olursa işçilik sorunu devam eder.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 7

Sıra Darphane’deki arz problemine geldi.
Bu sorunun da çözüleceğini göreceğiz.

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İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme - Resim: 8


Nisan’da daha sakin bir altın piyasası göreceğiz.”

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