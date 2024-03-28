İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Hazine Bakanlığının yeni altın hamlesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altın talebinin karşılanması için yeni düzenlemesinin ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlığın düzenlemesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Memiş, “Açıklamada, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Kota uygulaması sonrasında, piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığa iletilen sorunların azaltılması için nisan ayından itibaren, Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye, Kuyum Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiği duyuruldu” diye yazdı.
Memiş, TV100’deki köşesinde, bu düzenlemenin ardından yaşanacaklara ilişkin beklentilerini de şöyle açıkladı:
“Bu adım ile beraber piyasadaki fiziki altın bulma problemi kısmen çözülmüş olur.
Takip edeceğim husus FİYAT.
Bankanın altın kuru, piyasadan yüksek olursa işçilik sorunu devam eder.
Sıra Darphane’deki arz problemine geldi.
Bu sorunun da çözüleceğini göreceğiz.
Nisan’da daha sakin bir altın piyasası göreceğiz.”