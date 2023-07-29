İslam Memiş'ten gram altın için yeni tahmin: 'Endişelerim var, araştırıyorum'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında yeni bir zirve rakamını duyurdu. Memiş'in 2024 yılına dair uyarısı ise dikkat çekti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında 1880 TL seviyesi için flaş açıklamalarda bulundu. Memiş'in 2024 yılına dair öngörüsü ise dikkat çekti: "Bazı endişelerim var ve..."
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, Youtube kanalında yayınladığı son videosunda öncelikle borsa ve dolar-euro tahminlerini aktardı:
"Yoğun açıklamaların olduğu haftayı geride bıraktık. Döviz kurlarında stabil durum devam edecek mi, borsada ralli devam eder mi? Altın ve gümüş fiyatları ne olur? Borsa İstanbul 100 endeksi bu haftayı yeni rekorlar tazeledi, yükseliş trendi devam ediyor. 7067'den tamamladı, yüzde 3 primle haftayı bitirdi. Borsa tarafında bir aydır yükseliş yönlü risklerin devam ettiğini, yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini sık sık anımsattım.
Borsa endeksi tarafında 6000 seviyelerini hala bekliyorum. Düşüş yönlü beklentim devam ediyor. Yükselişlerin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Neden bu kadar agresif yükselişler var. Bunları sorgulamak lazım. Yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler devam edecek. 7700 puanı telafuz ettim ancak mantıksız bazı sorular var. Riskli bulduğumu söylemek istiyorum.