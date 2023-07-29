İslam Memiş'ten gram altın için yeni tahmin: 'Endişelerim var, araştırıyorum'

Borsa endeksi tarafında 6000 seviyelerini hala bekliyorum. Düşüş yönlü beklentim devam ediyor. Yükselişlerin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Neden bu kadar agresif yükselişler var. Bunları sorgulamak lazım. Yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler devam edecek. 7700 puanı telafuz ettim ancak mantıksız bazı sorular var. Riskli bulduğumu söylemek istiyorum.