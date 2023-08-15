İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini! "Bozduracaklar ve alacaklar için uyarı..."
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, - Youtube kanalından yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Finans analisti İslam Memiş kendine ait Youtube hesabından önemli analizlerde bulundu. Memiş, BİST 100 endeksinde rekor tazelense bile bir yorgunluğun olduğunu belirtti.
Borsa yatırımcılarına uzun vadeli yatırım yapanlar için bir problem olmadığını belirterek kısa vadeli yatırımcılara dikkatli olması konusunda uyardı. Dolarda yukarı yönlü atakların olabileceğini belirtirken bu atakların agresif ataklar olmayacağını, kademeli olarak artışın süreceğini belirtti.
Euro tarafında yaşanan her düşüşün alım fırsatı olduğunu belirten İslam Memiş, dolardan uzak durulmasını tavsiye etti.
Memiş, eline yeni dolar geçen, geçecek olan ya da mevcut elinde dolar olan yatırımcıların dolarlarını sterlin veya euro para birimine ya da altın gümüş gibi farklı yatırım araçlarına çevirmesi gerektiğini belirtti.