İslam Memiş'ten faiz kararı öncesi gram altın uyarısı! Rekor seviye için tarih verdi

Altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerine ons altın değerlendirmesiyle başlayan İslam Memiş, "Ons altın 1995 dolarda. 3. kez 2006 dolara kadar yükseldi ama bu direnci kıramıyor. 1960 - 2030 dolar bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Aşağıda 1930 dolar riski var ancak kısa vadede 1960 doları takip edeceğim. Son bir kez aşağıda 1957 doları test edebilir ons altın. Aralık sonunda bir bakacağız 2000 üzerine yerleşen bir ons altın ve 2023'te de 2350 doları hedef alan ons altın karşımızda olacağı için bütün düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.