İslam Memiş'ten faiz kararı öncesi gram altın uyarısı! Rekor seviye için tarih verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi gram altın uyarısı yaptı. Alım için nokta atışı bir seviye veren Memiş, 2700 TL rekor seviyesi için de tarih verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalındaki piyasa değerlendirmesi videosunda, gram altındaki üst üste gelen rekorları ele aldı. Memiş, rekorların devam edip etmeyeceğini, beklediği zirve seviyeleri açıkladı. Elinde altın bulunduranları uyaran İslam Memiş, gram altına yeni yatırım için nokta bir seviye verdi. İslam Memiş, Merkez Bankası'nın olası faiz kararının borsa, dolar, euro ve gram altını nasıl etkileyeceği konusundaki fikirlerini de paylaştı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarında nasıl bir gelişme olabilir? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul 7994 puanda. 0.65'lik değer kaybı ile günü tamamladı. 8000 üzerinde tutunamadı. 8150 puanı yukarı yönlü hedef alan endeks olduğunu ifade etmiştim. 8060'a kadar yükseldi ancak 8000 üzerinde tutunma çabasını göremiyoruz. Aşağıda 7500 destek seviyesi var. Kısa vadede 8050 ve 8150 beklentim var, hala geçerli. Kar satışı var ancak 8000 üzerinde tutunma çabasının zayıf kalacağını söyleyebilirim" dedi.
Memiş şöyle devam etti: "Dolar TL 29 lira seviyesini hedef aldı. Aralık ayında 30 liraya yakın yılı tamamlayacağız. Dolardaki beklentimizde de değişiklik yok. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı da göz önüne alınmalı. Dolarda tekrar toparlanma söz konusu. Dünyada dolar tekrar değer artışı trendine girdi. Aşağı yönlü hareket beklentim dolar TL kuru için ise geçerli değil. Her geçen ay yeni zirveler görmeye devam edeceğiz.
Euro dolar paritesinde 1.08'e kadar geri çekilme bekliyorum. 1.0923'ü gördük ancak düştü. Kar satışları gerçekleşiyor. 1.08'i destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Euro tarafındaki pozisyonları destekliyorum. Elinde TL olan için euro ucuz. Euro TL kurunda da 31.30 var. Doların karşısında euro ucuz. TL bazında işlem yapanlar euro'yu düşünmeli."
FAİZ KARARI GRAM ALTIN, BORSA VE DOLARI NASIL ETKİLER?
Merkez Bankası faiz kararı için 250 baz puanlık faiz artışı beklentisi var. Sürpriz yapmazsa, 250 puanlık faiz artışı yaparsa beklenti karşılanacak ve borsa tarafında tekrar 8000 puanı görebiliriz. Pas geçerse dolarda yukarı atakları olabilir, borsada satışlar olabilir ama ben sürpriz beklemiyorum. Döviz kurlarında, özellikle dolarda normalleşme, euro tarafında biraz daha geri çekilme, gram altında tekrar geri çekilme bekliyorum beklenen faiz kararı gelirse.
İslam Memiş, bu değerlendirmeleri sonrasında gram altın için beklediği zirveyi açıkladı. Memiş, yeni gram altın alacaklar için nokta bir seviyeyi işaret ederek, ons altında o seviye görülünce gram altın alınması gerektiğini söyledi. Memiş, gram altında uzun vadeli 2700 TL seviyesi için de tarih verdi.
Altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerine ons altın değerlendirmesiyle başlayan İslam Memiş, "Ons altın 1995 dolarda. 3. kez 2006 dolara kadar yükseldi ama bu direnci kıramıyor. 1960 - 2030 dolar bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Aşağıda 1930 dolar riski var ancak kısa vadede 1960 doları takip edeceğim. Son bir kez aşağıda 1957 doları test edebilir ons altın. Aralık sonunda bir bakacağız 2000 üzerine yerleşen bir ons altın ve 2023'te de 2350 doları hedef alan ons altın karşımızda olacağı için bütün düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.
GRAM ALTINDA ALIM İÇİN BU SEVİYEYE DİKKAT!
İslam Memiş, gram altın için şu değerlendirmelerde bulundu: "Gram altın tabelada 1856 lira ama geçerli değil bu fiyat. Serbest piyasalarda 1887 - 1892 lira seviyesinde. İki kez 1902 lira test edildi. 1900'lü rakamları konuşacağız öngörümüz gerçekleşti. Gram altında kısa vadeli geri beklediğimi ifade ediyorum. 1857 lira destek seviyesini takip etmekte fayda var. 1960 dolar seviyesi karşısındaki gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa oradan giriş avantajlı. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli ve 1960 dolar karşısındaki gram altını almalı.
Şükran günü nedeniyle Amerika'da piyasalar kapalı. Biraz daha sakin seyirde haftayı tamamlayacağız. Gram altında yeni zirveler göreceğiz. Aralık ayında 1900'lü rakamları konuşacağız, belki yıl bitmeden de 2000 lira test edilebilir. Ocakta 2000 ile başlayıp 2100-2150 gibi ilk çeyrekte rakamlar bekliyorum. 2024 ortalarında 2500, devamında 2700 lira seviyesini beklediğmi de ifade ediyorum. Buradan çıkacak sonuç şu. Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek. Her düşüş bir alım fırsatı. Bu düşüşler kalıcı olmayacaktır. Bu yıl yine yatırımcısının yüzünü güldüren bir gram altın var."
İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ DEĞERLENDİRMESİ
Ons gümüş 23.58 dolarda. 0.80 puanlık değer kaybı var. 22.80 destek vardı, ataklar oldu. 23.05 destek seviyesi çalışabilir. Elinde dolar bulunduran da parite üzerinden gümüş almak için fırsat bekleyebilir. 22 dolarda uyarım vardı, ikişer dolarlık değer artışı olabilir. 26 doları da görmeye devam edeceğiz.
Gram gümüş 22.03. Burada da 21.50'ye kadar geri çekilme mümkün. Gümüş almak için bu seviyeler bir fırsat.