İslam Memiş'ten Ev Alacaklara Önemli Uyarı: Büyük Fırsat Olacak

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN İKİ ALTERNATİF

Memiş, ev almak isteyenler için iki farklı seçeneği öne çıkardı. İlk olarak, ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli özel kredilerin sunulabileceğini belirtti. Bu tür kredilerin, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti. İkinci olarak ise, yıl sonuna doğru sosyal konut projelerinin (TOKİ) devreye girmesiyle uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatının doğabileceğini vurguladı.