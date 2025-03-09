İslam Memiş'ten Ev Alacaklara Önemli Uyarı: Büyük Fırsat Olacak
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası konut piyasasında hareketlilik beklenirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev almayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Konut kredisi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak edilirken, Memiş, konut sahibi olmak isteyenler için iki farklı seçeneği değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin konut kredisi faizlerine doğrudan yansıyacağını düşünmediğini belirtti. Ancak, genel olarak piyasada bir rahatlama sağlayabileceğini ve bu durumun bankaların kredi verme iştahını artırarak konut kredisi faizlerinde düşüşe yol açabileceğini ifade etti.
EV SAHİBİ OLMAK İÇİN İKİ ALTERNATİF
Memiş, ev almak isteyenler için iki farklı seçeneği öne çıkardı. İlk olarak, ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli özel kredilerin sunulabileceğini belirtti. Bu tür kredilerin, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti. İkinci olarak ise, yıl sonuna doğru sosyal konut projelerinin (TOKİ) devreye girmesiyle uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatının doğabileceğini vurguladı.
BORSA VE DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER
Borsa İstanbul'daki yükselişe dikkat çeken Memiş, BIST 100 endeksinde 11.800-12.000 puan seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ayrıca, EUR/USD paritesinde yükseliş beklentisi içinde olduğunu ve 1,12 seviyesinin test edilebileceğini ifade etti. Dolar endeksinin 92-94 seviyelerine gerileme ihtimaline de değinerek, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyabileceğini dile getirdi.
EURO İLE ALTIN ALMAK AVANTAJLI OLABİLİR
Döviz yatırımcıları için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, EUR/USD paritesindeki düşüşün Euro ile altın almak için cazip bir fırsat sunduğunu ifade etti. Paritenin 1,0180-1,03 aralığında olması durumunda alım yapan yatırımcıların doğru bir karar verdiğini belirtti.