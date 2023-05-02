İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'
İslam Memiş ev almak isteyenlere acil uyarı yaptı. Dövizle ev kiralayacaklarını söyleyen Memiş, "Ev alamayacaksın" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuk olduğu YouTube kanalında konut sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuk olduğu YouTube canlı yayınında konuşan Memiş, Türkiye'nin transfer merkezi olduğunu, yabancı nüfusla beraber nüfusun artacağını ve vatandaşların ev alamayacağını söyledi.
Barınma ihtiyacı olanlara acil çağrı yapan İslam Memiş, "Önce müstakil evlerde oturuyordunuz. Şimdi 3+1 e döndü. Ondan sonra 2+1e döndü, 1+1... Soru şu: 'Cebindeki para İstanbul'da veya metropol şehirlerde 1+1'e yetiyor mu? Yetmeyecek çünkü sistem böyle kuruldu. Çünkü sizi, uzun vadeli kira kontratları resmi olarak açıklanacak ve ona mahkum edecekler."
Yarısı Bizden kampanyasının eşi benzeri olmadığını ve çok iyi bir kampanya olduğunu belirten Memiş, TOKİ'nin insanlara ucuz evler verdiğini, bunların dünyada eşinin benzerinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyledi.
'MAHREMİYET KALMAYACAK'
"Barınma ihtiyacınız varsa bir an önce gidermeniz gerekiyor" diyen İslam Memiş, şöyle konuştu: