İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'

Barınma ihtiyacı olanlara acil çağrı yapan İslam Memiş, "Önce müstakil evlerde oturuyordunuz. Şimdi 3+1 e döndü. Ondan sonra 2+1e döndü, 1+1... Soru şu: 'Cebindeki para İstanbul'da veya metropol şehirlerde 1+1'e yetiyor mu? Yetmeyecek çünkü sistem böyle kuruldu. Çünkü sizi, uzun vadeli kira kontratları resmi olarak açıklanacak ve ona mahkum edecekler."