İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'

Israrla dolar biriktirenler bunu alışkanlığından dolayı yapıyor. TCMB’nin yarın 250 baz puan artırması bekleniyor. Aralık toplantısında da 250 baz puan faiz artırması bekleniyor. Bugün yüzde 35 olan faiz yüzde 40 olacak demek. Faiz, kur ve enflasyon ortak seviyede buluşabilir.

Doları bir yatırım aracı olarak gören, biriktirmeye devam edenler, çok geç olmadan bir kez daha düşünmeli!