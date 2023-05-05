İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
TV100 yazarı piyasa uzmanı İslam Memiş, seçim öncesinde altın ve döviz yatırımcısının yapması gerekenleri yazdı.
Yaptığı dolar ve altın tahminleriyle bilinen piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'de yer alan yazısında seçim öncesi altın ve döviz yatırımcısının yapması gerekenleri yazdı.
Memiş'in yazısı ve uyarıları şöyle:
BIST 100 endeksi çarşamba günü 4bin 311 puana kadar geriledi.
Perşembe günü tepki alımıyla tekrar 4 bin 500 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi.
Seçim öncesi borsa bıçak sırtında beklerken yatırımcı aslında fırsat buluyor.
Nasıl mı?
Seçim önceleri her zaman “bekle gör” süreci yaşanır.
Bu hafta yaşanan düşüşler bizim için sürpriz değildi.
Çünkü biz 4 bin 500 puan devamında 4 bin puan seviyesini bekliyorduk.
Seçim fiyatlaması ve dolar bazlı kâr satışı düşüşlere neden oldu.
Şimdi yüzde 50 alım yapan 4 bin 150-4 bin 200’den ikinci alımını yapar ve bekler.
Nereyi? 6 bin puanı.