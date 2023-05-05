İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'

TV100 yazarı piyasa uzmanı İslam Memiş, seçim öncesinde altın ve döviz yatırımcısının yapması gerekenleri yazdı.

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İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' - Resim: 1

Yaptığı dolar ve altın tahminleriyle bilinen piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'de yer alan yazısında seçim öncesi altın ve döviz yatırımcısının yapması gerekenleri yazdı.

Memiş'in yazısı ve uyarıları şöyle:

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İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' - Resim: 2

BIST 100 endeksi çarşamba günü 4bin 311 puana kadar geriledi.

Perşembe günü tepki alımıyla tekrar 4 bin 500 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Seçim öncesi borsa bıçak sırtında beklerken yatırımcı aslında fırsat buluyor.

Nasıl mı?

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İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' - Resim: 3

Seçim önceleri her zaman “bekle gör” süreci yaşanır.

Bu hafta yaşanan düşüşler bizim için sürpriz değildi.

Çünkü biz 4 bin 500 puan devamında 4 bin puan seviyesini bekliyorduk.

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İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' - Resim: 4

Seçim fiyatlaması ve dolar bazlı kâr satışı düşüşlere neden oldu.

Şimdi yüzde 50 alım yapan 4 bin 150-4 bin 200’den ikinci alımını yapar ve bekler.

Nereyi? 6 bin puanı.

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