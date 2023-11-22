İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'

Yıllardır anlatırım “Dolar bir yatırım aracı değildir” diye.

Bugüne kadar olduğu gibi 2023’de de dolar biriktirenler zarar etti.

Rakamlar da öyle diyor.

Üç enstrüman üzerinden örnekleyeyim:

1 Ocak-21 Kasım arasında 10 bin lira ne olmuş?