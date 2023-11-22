İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için yaptığı yorumla dikkat çekti. Memiş, 2024 için de yatırımcıya uyarılarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcısına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Doları olanlar ne yapmalı? Dolar yatırımcısı zarar mı edecek? 2024 yılında döviz kuru ne olacak?
İşte Memiş'in TV100.com'da kaleme aldığı yazısından çarpıcı detaylar...
Yıllardır anlatırım “Dolar bir yatırım aracı değildir” diye.
Bugüne kadar olduğu gibi 2023’de de dolar biriktirenler zarar etti.
Rakamlar da öyle diyor.
Üç enstrüman üzerinden örnekleyeyim:
1 Ocak-21 Kasım arasında 10 bin lira ne olmuş?
1 Ocak 21 Kasım Fark Getiri
_______ __________ _______ ________
$ 18,70 $ 28,80 ₺ 10,10 ₺ 5.401
€ 20,03 € 31,60 ₺ 11,57 ₺ 5.776
Altın 1.115 Altın 1.882 ₺ 767,0 ₺ 6.878
1. Altın
2. Euro
3. Dolar
2002-2022 yılları arasında da en az getiri dolarda idi.
Dolar ile ticaret yapan, dolar getirisi olanlar için durum farklı.
Onlar doları ticari bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar.
Ancak kâr üzerinden artan bir doları biriktirmek onlar için de zarar.
Soru:
Elimde dolarım var, ne yapmalıyım?
Cevap:
Parite üzerinden Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş.
Haziran’da €/$ paritesi 1,12 seviyesindeydi.
1,04’e kadar geriledi.
Bugün ise 1,09’un üzerinde.
2024’de hedef olarak takip ettiğim seviye 1,12-1,15 seviyeleri.
1,06-1,07 seviyelerinin oldukça ucuz olduğunu belirtmiştim.
Ons altın bir buçuk ay önce bin 808 dolar seviyesindeydi, bugün ise bin 990 dolar seviyesinde.
2024’de hedef olarak takip ettiğim seviye 2 bin 250-2 bin 350 dolar seviyeleri.
2024 itibariyle Fed’in faiz artırımlarını sonlandıracak olması, bugünkü 103,05 dolar seviyesindeki dolar endeksini (dxy) 92 seviyesine kadar geri çekebilir.
Yani, dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir.
Dolar/TL değil, dolar endeksi!
Peki 2024’de dolar/TL beklentim neydi?
Yıl sonu 29,70, 2024 zirvesi 45 lira seviyeleri.
2024’ün ilk çeyreği 30-35 lira aralığında bir kur görebiliriz.
“Dolar 45 lira olacaksa, neden elimde tutmayayım?” diye soran bir kişi PARİTE işlemini anlaması gerek.
Doların 45 lira olacağı bir seviyede euronun 50 lira seviyesinin üzerinde olması kaçınılmaz olabilir.
Bugünkü seviyeyi baz alalım:
10 bin lira, dolarda 5 bin 624 lira, euroda 5 bin 950 lira olur.
Israrla dolar biriktirenler bunu alışkanlığından dolayı yapıyor.
TCMB’nin yarın 250 baz puan artırması bekleniyor.
Aralık toplantısında da 250 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Bugün yüzde 35 olan faiz yüzde 40 olacak demek.
Faiz, kur ve enflasyon ortak seviyede buluşabilir.
Doları bir yatırım aracı olarak gören, biriktirmeye devam edenler, çok geç olmadan bir kez daha düşünmeli!