İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirme: Yatırım için yeni fırsatlar çıktı
Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'deki köşesinde son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Memiş "altın gümüş alacaklara gün doğdu" değerlendirmesini yaptı.
Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV100'de kaleme aldığı "Fed sahneye döndü altın gümüş alacaklara gün doğdu…" başlıklı yazısında son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra uluslararası piyasalarda dolar değer kazanırken, emtia fiyatları değer kaybetti.
Jerome Powell, güvercin beklenen açıklamasını şahin tonda yaptı ve piyasaları şaşırttı.
Powell, enflasyon nedenli faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi.
Dolar endeksi (dxy), 105,73 seviyesine yükseldi.
Sanırım 107,0 seviyesine kadar yükselebilir.
Doların değer kazanması, karşısında diğer para birimlerinde, altın, gümüş ve kripto paralar da düşüşe neden oldu.
Altının ons fiyatı bin 810 dolar seviyesine geriledi.
Baskı altında kalan altının ons fiyatında bin 788 dolar seviyesini takip edeceğim.
Güçlü destek seviyesi olan bin 780-bin 790 dolar, dip seviyesi olabilir.
Çünkü belirsizlik, jeopolitik riskler ve resesyon riski hâlâ masada kalmaya devam ediyor.