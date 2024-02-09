İslam Memiş'ten "ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısı

2024 yılı sonundaki enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sahip tutulmasının "Çok iddialı" olduğunu değerlendiren Memiş, "Kur yükselmeye devam ediyor. Enerji maliyetleri artıyor. Gıda fiyatları da artmaya devam ediyor" diyerek kafasındaki soru işaretlerini aktardı.