İslam Memiş'ten "ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısı
Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nın dünkü sunumunu değerlendirdi. Memiş, "ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısı yaptı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dünkü enflasyon raporu sunumundaki mesajlarını değerlendirdi, tahminlerde bulundu.
Yazısında Karahan'ın mesajlarını sıralayan Memiş, "Mevcut koşulları göz önünde bulundurduğumuzda başkan değişikliğinin merkez bankasının politikasında değişiklik olmayacağı anlaşıldı" dedi.
Memiş, "Tahminler ve yol haritası konusunda devam mesajı verildi" diyerek 'çok iddialı' gördüğü açıklama ise dikkatleri çekti.
2024 yılı sonundaki enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sahip tutulmasının "Çok iddialı" olduğunu değerlendiren Memiş, "Kur yükselmeye devam ediyor. Enerji maliyetleri artıyor. Gıda fiyatları da artmaya devam ediyor" diyerek kafasındaki soru işaretlerini aktardı.
Memiş, şöyle devam etti:
"Fatih Karahan, “Gıda fiyatları son yıllarda manşet enflasyonun üzerinde, yapısal çözümler üretilmeli” dedi ve topu hükümete attı.
Kredi kartı düzenlemesi içeride ciddi sorunlara neden olabilir. Brüt rezervler altı haftada 10 milyar dolar azaldı. Dünya genelinde yapılacak seçim belirsizlikleri var."
"Küresel ısınmaya dayalı doğal felaketler ve kuraklık nedenli daralan ekonomi gibi nedenler Merkez Bankası’nın makas değiştirmesine neden olabilir. Bir an önce ekonomi ve hayatın normalleşmesini herkes istiyor."
"Ancak kısa sürede çözülebilecek sorunlar ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. 2025’in ikinci yarısına kadar sürebilecek sıkılaştırma politikası bekliyorum."
"Sıra da kredi kartı düzenlemeleri var. Daha önce neler olabileceğini yazmıştım. İçeride hissedilen durgunluk daha çok hissedilebilir."