İslam Memiş'ten 'büyük tufan' uyarısı: Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, dolar ve borsa için çok can alıcı uyarılar yaptı. Memiş, küresel piyasalar için 'Büyük tufan' uyarısını yinelerken, neye yatırım yapılmalı sorusuna da yanıt verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş paniğine karşı uyardı. "Rüzgar tersine dönecek!" başlıklı Youtube videosunda değerlendirmeler yapan Memiş, 'Büyük tufan' uyarısını yinelerken detaylandırdı.
Memiş, şöyle konuştu: Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşleri görünce yatırımcı paniklemiş. Diyor ki; altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşler devam eder mi? Zarar eder miyiz? Hayır. Gerçek para birimi altın ve gümüştür. Gerçek para birimlerinde ons taraftaki düşüşlerin nedeni, ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları. ABD'de enflasyon malum yüksek. Ne diyorlar? Biz yüzde 2 hedefliyoruz. Bunun için faizleri artıracağız diyorlar. Başka çareleri yok.
ABD'de Asya'da, Türkiye'de, Avrupa'da o kadar çok büyük sorunlar var ki, bu problemleri sadece faiz artırarak, emtia fiyatları baskılayarak çözemeyecekler. Geçici bir enflasyon yok. Dünyada bütün insanların alım gücünü azaltacaklar. Dünya düzeninde al-sat üzerinden para kazanmak diye bir sistem yok. Biz ülke ekonomisi olarak nasıl ayakta durabilirizin çabasını gösteriyorlar.
İslam Memiş, bu görüşlerinin ardından altın ve gümüş ile kesinlikle yapılmaması gereken davranışa karşı uyarırken, 'büyük buhran' beklentisinin nedenini açıkladı...