İslam Memiş'ten 'büyük tufan' uyarısı: Rüzgar tersine döndüğünde 'keşke'lerle dolu sohbetler göreceksiniz

ABD'de Asya'da, Türkiye'de, Avrupa'da o kadar çok büyük sorunlar var ki, bu problemleri sadece faiz artırarak, emtia fiyatları baskılayarak çözemeyecekler. Geçici bir enflasyon yok. Dünyada bütün insanların alım gücünü azaltacaklar. Dünya düzeninde al-sat üzerinden para kazanmak diye bir sistem yok. Biz ülke ekonomisi olarak nasıl ayakta durabilirizin çabasını gösteriyorlar.