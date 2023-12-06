İslam Memiş'ten altın ve gümüş için kritik uyarı: Kendisinin nasıl yatırım yaptığını açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişte olan altın ve gümüş için uyarılarda bulunurken, kendisinin yatırım tercihini de açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasada yanlış bilgilerin dolaştığına dikkat çekerek, altın ve gümüş yatırımında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.
Memiş, tv100’deki yazısında, kendisinin altın ve gümüş yatırımını nasıl yaptığını da anlattı. Memiş’in yazısı ise şöyle:
Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor.
Fiyatlar rekor tazeleyince, gündemde altın ve gümüş konusunda bazı yanlış bilgiler dolaştığını gözlemliyorum.
Her tercih veya düşünce söylenenin doğru olduğunu ifade etmez.
Kimi sanal, kimi de fiziki birikimin doğru olduğunu savunur.
Hâlbuki her iki tercihin avantaj ve dezavantajı vardır.
Sanal birikimler:
Hırsızlık, alım-satım hızı, fiziki taşıma yükünden kurtulma gibi durumlar avantaj olarak görülebilir.
Ancak bankaların alım-satım makas aralığını göz önünde bulundurduğumuzda fiyat avantajının olmadığı görülmekte.
Bankaların alım-satım makas aralıkları 50-60 liraya kadar çıkabiliyor.
Anormal süreçlerde 100-120 lira fark bile görülmüştür.
S1 ise daha farklı.
Hem alım-satım makas aralığı hem de fiziki teslim alma avantajı bulunmaktadır.
Her iki tarafta 24 ayar olarak birikim yapılıyor.
Yani, 24 ayar harici birikim yapılamıyor.
Bankalar ya da Darphane’den fiziki altın talep ettiğinizde piyasadan (Rafineler) alınıp, teslim ediliyor.
Türkiye piyasasında dolaşan altınların tamamı rafinelerin üretimi.
Sanal biriktirip fiziki talep eden ile fiziki birikim yapanlar, aynı altına sahip oluyorlar.
Fiziki birikimler:
Fiziki birikim yapanlar ise 22 ayar da biriktirebilir (bilezik, çeyrek, cumhuriyet vs.), 24 ayar has altın da (astar şeklinde kesme veya paket gramlar).
Kapalıçarşı’da fiziki alım-satım makas aralığı 5-10 lira aralığındadır.
Anormal durumlarda bankaların alım-satımı 100-120 lira olurken, Kapalıçarşı’da 20-30 lirayı geçmedi.
5-10 lira farkın daha üzerinde işlem yapanlar tercihlerini gözden geçirmeli.
Fiziki altın tercihleri:
- 24 ayar paketli külçe altın
- 24 ayar çekili astar altın
- Cumhuriyet, yarım, çeyrek gibi sarrafiye altınlar
- 22 ayar bilezik
Benim tercihim 24 ayar çekili astar altın.
Çünkü paket içinde olanlar işçilikli.
Sarrafiye grubunda ise Cumhuriyet altın.
Gümüş için sanal ortam daha müsait.
“Yer kaplama ve saklama koşulları” bankadan biriktir diyor.
Sanal ortamda biriktirilen gümüşleri fiziki olarak geri talep ettiğinizde karşınıza nakliye ücreti çıkıyor.
Yani, bilmem kaç yıl paranızı kullanıyor, bir de teslim için nakliye ücreti talep ediyorlar.
Gümüş tarafında da alım-satım makas aralığı bankalarda açık.
Fiziki tarafta bankaya kıyasla 30-50 kuruş daha yüksek fiyatla karşılaşabilirsiniz.
Çünkü esnafın pozisyon taşıma maliyeti var.
‘FİZİKİ BİRİKİMİME DEVAM EDİYORUM’
Memiş yazısında, kendisinin fiziki birikime devam ettiğini vurgulayarak şöyle yazdı:
Benim kazandığım, benim cebime yakışır.
Saklama koşullarımı da geliştirdim.
Nakit olarak altın ve gümüşü kullanıyorum.
Aldığımı da sattığımı da “Altın” üzerinden hesaplıyorum.
“Kaç grama aldım, kaç grama sattım” diye hesap yaparım.