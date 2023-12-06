İslam Memiş'ten altın ve gümüş için kritik uyarı: Kendisinin nasıl yatırım yaptığını açıkladı

Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

Fiyatlar rekor tazeleyince, gündemde altın ve gümüş konusunda bazı yanlış bilgiler dolaştığını gözlemliyorum.

Her tercih veya düşünce söylenenin doğru olduğunu ifade etmez.

Kimi sanal, kimi de fiziki birikimin doğru olduğunu savunur.

Hâlbuki her iki tercihin avantaj ve dezavantajı vardır.