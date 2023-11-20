İslam Memiş'ten 'altın' uyarısı geldi: Yükseleceği rakamı açıkladı
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve 'Altın borçlanmayın' dedi.
TV100'deki yazısında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans uzmanı İslam Memiş, "altın borçlanmayın" diye vurgulayarak gram için 2 bin 500 ve 2 bin 700 lirayı işaret etti.
Borsada bu hafta yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, "BİST 100 geçen haftayı 7 bin 853 puandan tamamlamıştı. Hedef 8 bin 150 puan seviyesi. Bu hafta yükselişin devamını bekliyorum. Ancak aşağıda teknik olarak boş alanlar var. 8 bin 150 puan seviyesi görüldükten sonra destek seviyeleri için yeniden yoruma ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
DOLAR/TL KURU
Memiş, doların geçen haftayı 28,67 lira seviyesinden tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Dolar endeksi (dxy) 107 seviyesinden itibaren söylüyorum, “Dolar bir yatırım aracı değildir. Euro, Sterlin veya altın ve gümüş tarafına parite üzerinden geçmek için güzel fırsatlar” dxy, 103,74 seviyesine gerilerken EUR/USD paritesi 1,09’a yükseldi. Zamanında uyarıyı dikkate alanlar iyi karar vermiş oldu. Dolar/TL kurunda yol haritamız aynı 29,70 lira seviyesi kapanış, 2024’de zirve 45 lira. Döviz ile ticaret yapanlar ona göre karar vermeli.
ALTIN ONS (XAU/USD)
Bin 980 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kâr satışının gelmesi gerek. İlk destek seviyesi olarak bin 960 dolar seviyesini takip edeceğim. Trend yukarı. 2024’de 2 bin dolar seviyesinin altına rakam görmek zorlaştı. 1.960-1.900 dolar aralığı “Al-yat” fiyatlaması.
GRAM ALTIN
Fizikî tarafta bin 875 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 1.850-1.875 lira aralığını takip edeceğim. Bu hafta yine alım fırsatı verir. 1.850 liradan 2 bin liraya giden bir yolculuğa hazırlanın. 2024’de ilk hedefim 2 bin 500, devamında 2 bin 700 lira. Altın borçlanmayın!