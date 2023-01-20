İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat

Gram altındaki yükselişlere dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki emtialar için uyarılar yaptı. Memiş, "Gram altın TL ekranlarda 1165 lira seviyesinde. 1179-1184 lira aralığında. Ons altından kaynaklanan değer artışı görüyoruz. 1190 lira seviyesi yukarıda güçlü bir direnç seviyesi. Buradan tekrar kar satışı ile düşüş bekliyorum ancak önümüzdeki hafta 1230'ları konuşuyor olacağız. Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli" dedi.