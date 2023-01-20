İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat
Döviz ve altında dalgalanma sürerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıları ilgilendiren bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli" ifadelerini kullandı.
Gram altındaki yükselişlere dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselişteki emtialar için uyarılar yaptı. Memiş, "Gram altın TL ekranlarda 1165 lira seviyesinde. 1179-1184 lira aralığında. Ons altından kaynaklanan değer artışı görüyoruz. 1190 lira seviyesi yukarıda güçlü bir direnç seviyesi. Buradan tekrar kar satışı ile düşüş bekliyorum ancak önümüzdeki hafta 1230'ları konuşuyor olacağız. Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli" dedi.
Memiş, "Altın ve gümüş düşecek mi?" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Borsada yükselişler devam eder mi? Elime TL geçti ne yapmalıyım? Altın ve gümüş için yeni fırsat olur mu? Erken seçimin nasıl etkileri olabilir? Bu tür soruların cevabını vermeye çalışacağım.
Borsa İstanbul'da yüzde 0.89'luk değer artışı var. Borsa tarafında beklemeyi tercih ediyorum. Yıl içinde dalgalanacak bir borsa endeksi takip ediyorum. Dip olarak 4400, zirve olarak 6500'ü takip edeceğim.