İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın fiyatlarında büyük değişimin beklendiğine dikkat çekerek yatırımcıya uyarıda bulundu.
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, emtia tarafında haftanın geri kalan günlerinde sert bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çekerek, satıcılı geçmesi beklenen perşembe ve cuma günleri için yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Memiş, mevcut parite üzerinde 45 dolara kadar düşüş yaşanabileceği ve ons altının yeniden 2000 altını test edebileceği uyarısında bulunurken, altın sahiplerine izlemesi gereken yolları tek tek açıkladı.
HalkWeb'de yer alan habere göre yılın geri kalan bölümünde hem ons hem de gram altın/TL tarafında yükselişlerin devam edeceğini belirten Memiş, yaşanacak kısa süreli düşüşlerin yalnızca aldatma olacağını hatırlattı.
Düşüşlerin ardından paniğe kapılarak satış yapanların, varlıklarını yerine koyamayacağını belirten Memiş, Cuma gününe kadar piyasalarda yaşanacaklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Altında düşüşler aşamaları gerçekleşecek olsa da, yükselişlerin saatler içerisinde yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden altın tarafında gördüğümüz satışların adresi bitcoin oluyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümü, altın tarafından çıkanlardan gelmekte ve yaşanan rekorlar, altın sahiplerini bitcoine yönlendiriyor.
Bu nedenle haftanın geri kalan bölümünde altın fiyatlarının düştüğünü görebiliriz ancak ilerleyen haftalarda bitcoin tarafında yaşanacak kar satışlarının da adresi yeniden altın olacaktır. Bu nedenle altın sahiplerinin paniğe kapılmasına gerek yok. Çünkü bugün gidenler, yarın fazlasıyla geri gelecek.
Yaşanacak düşüşlerin kısa süreli olacak olması, alım defterini şimdiden kapatmanız için önemli. Hafta bitmeden, altın tarafındaki tercihlerini tamamlayın.
"ALTIN MART AYINDA YENİ REKORLAR KIRACAK"
Mart ayının sonunda beklediğimiz değer 2150 lira seviyesi olacak. Şu anda gram altın 2115 lira seviyesinde. Önümüzdeki hafta ons altın nedenli bir geri çekilme olacaktır. Teknik olarak yeni satışlar beklediğim için, gram altın/TL tarafında da sarkmalar olacaktır.