İslam Memiş'ten altın için 4 kademeli tahmin: Yıl sonu rakamını açıkladı!

İSLAM MEMİŞ’TEN YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

Düğün sezonunu yani yaz aylarını işaret eden İslam Memiş, “2500-2700 lira seviyesini bekliyoruz. Yılı da 3000 TL seviyesinden bitiren bir gram altın olacak. Bu kademeli yükselişlere baktığımız zaman bu fiyatların ucuz kaldığını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. 2023’te gram altın yüzde 80’lik bir getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2024’te de beklenti bu yönde” ifadelerini kullandı.