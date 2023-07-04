İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Yılın en çok kazandıran yatırımı altın oldu. Senenin başında altın alan yatırımcı, bugüne kadar yüzde 46 kâr etti. Uzmanlar yıl sonuna kadar gram altının 1800 liraları görebileceği görüşünde.
Dünyada altın yatırımcıları için yatay bir seyir hakimken Türkiye’de artan dolar kurunun etkisiyle yeni rekorlar görünüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bin 915 dolar civarında alıcı buluyor. Gram altın ise bin 600 TL’yi geçerek yeni bir rekor kırdı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, gram altın yılın ilk 6 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı başardı. Uzmanlar yükselişin devamını beklerken altın fiyatlarının artışında dolar kurunda yaşanan yükseliş etkili oldu. Ayrıca düğün sezonunun başlamış olmasıyla biryikte altına olan talebin artmış olması da fiyatları yukarı taşıyan etkenler arasında gösteriliyor.
ONS ALTINDA BASKI SÜRÜYOR
Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın, 1.618 TL ile yeni tarihi zirvesini görmesi sonrası 1.605 TL seviyelerinden alıcı buldu.
Haziran ayı enflasyonu daha netleşmemiş olsa da ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı tahmin ediliyor. Buna göre enflasyona karşı yatırımcısını en iyi koruyan yatırım aracı olarak yıl başından bu yana yüzde 46 artan gram altın ön plana çıkıyor.