İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi?

Piyasalarla ilgili bir değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

İslam Memiş
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İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi? - Resim: 1

Kabinenin açıklamasından hemen sonra para piyasaları da hareketli... Döviz fiyatlarında rekor yükseliş var. Dolar fiyatı 23 liranın üstünde seyrederken, euro fiyatı da 24 liranın üstünde seyrediyor. 

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İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi? - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak yatırımcılara seslendi ve önemli açıklamalar yaptı. 

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İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi? - Resim: 3

İslam Mesaj son attığı mesajda ise "Ya doğdu büyüyecek Ya uzakta gelecek. (Bekleyenin meşhur sözüdür)" ifadesini kullandı.

Memiş son yazısında ise şunları söylemişti:

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İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi? - Resim: 4

Seçimden önce koşa koşa 22,40-22,60’dan dolar, 1.516’dan altın, 18,50’den gümüş aldırdılar.

4.390’dan borsa sokmadılar.

Almayın diye yalvarmıştım.

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