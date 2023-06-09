İslam Memiş'in sır mesajı: Ne demek istedi?
Piyasalarla ilgili bir değerlendirme yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu ve dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
Kabinenin açıklamasından hemen sonra para piyasaları da hareketli... Döviz fiyatlarında rekor yükseliş var. Dolar fiyatı 23 liranın üstünde seyrederken, euro fiyatı da 24 liranın üstünde seyrediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak yatırımcılara seslendi ve önemli açıklamalar yaptı.
İslam Mesaj son attığı mesajda ise "Ya doğdu büyüyecek Ya uzakta gelecek. (Bekleyenin meşhur sözüdür)" ifadesini kullandı.
Memiş son yazısında ise şunları söylemişti:
Seçimden önce koşa koşa 22,40-22,60’dan dolar, 1.516’dan altın, 18,50’den gümüş aldırdılar.
4.390’dan borsa sokmadılar.
Almayın diye yalvarmıştım.