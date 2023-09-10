İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, net rakam verdi: Gayet mümkün

'2024'TE DOLAR / TL'NİN 40 - 45 LİRA ARASINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

"Çarşamba günü merakla beklenen OVP yayınlandı. Raporun özellikle altın sahipleri için en dikkat çekici kısmı dolar kuru tahmini oldu. Devlet, resmi olarak 2024 yılı için dolar kuru beklentisi 36 lira seviyelerinde açıkladı. Ben bu beklentinin üzerine çıkılacağını ve 2024 yılında dolar kurunun 40-45 lira arasında olacağını düşünüyorum.