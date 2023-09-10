İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, net rakam verdi: Gayet mümkün
Piyasa uzmanı İslam Memiş, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması sonrası döviz ve altın fiyatlarıyla ilgili olarak tahminlerini dile getirdi. Memiş'in gram altın tahmini uçtu, rakam vererek "Bu seviyeyi telaffuz etmek gayet mümkün" dedi.
Yılın büyük bir bölümünde yatay hareketlilik içerisinde olan altın fiyatları, ilerleyen günlerde yeni bir yükselişe imza atmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı toplantısında faiz kararını pas geçeceğine yönelik uluslararası beklentiler artarken, bu durumun ons fiyatlarındaki yükselişi başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, birikimini emtialarda tutan vatandaşlara uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:
'2024'TE DOLAR / TL'NİN 40 - 45 LİRA ARASINDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
"Çarşamba günü merakla beklenen OVP yayınlandı. Raporun özellikle altın sahipleri için en dikkat çekici kısmı dolar kuru tahmini oldu. Devlet, resmi olarak 2024 yılı için dolar kuru beklentisi 36 lira seviyelerinde açıkladı. Ben bu beklentinin üzerine çıkılacağını ve 2024 yılında dolar kurunun 40-45 lira arasında olacağını düşünüyorum.
Peki bu altın için ne anlama geliyor? Kur tarafında yaşanan artış, resmi açıklamayla sınırlı kalır ve ons fiyatlarında bir artış yaşanmazsa dahi gram altın 2360 liraya yükseltiyor.