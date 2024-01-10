İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan Euro dolar paritesi ve sterlin dolar paritesinde yaşanan düşüşler alım fırsatı sunuyor. Bunu alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ons altın her ne kadar gerilese de, destek seviyelerini test etse de yine yukarı yönlü hareketlerini başlattı.