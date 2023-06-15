İslam Memiş 'yarın çok geç' dedi, herkesi uyardı

Sanal bahis siteleri, gençlerimizin geleceğini çöpe atıyor.

Dünya genelinde sanal kumar bağımlılığı yüzde 43 arttı.

Bu artış ülkemizde sosyoekonomik ve ruhsal sorunlara neden oluyor.

Kumar, tarih boyunca bir sorun olmuştu.

Modern sistemde kumarhaneler avcumuzda.