İslam Memiş 'yarın çok geç' dedi, herkesi uyardı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ailelere çok acil uyarı geldi. "Bunu umursamayan aileler ve sistem de var. Yarın çok geç!" diyen Memiş, gençlerin düştüğü batağa dikkat çekti ve sanal kumar konusunda uyarıda bulundu.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bir tıkla kararan hayatlar!" başlıklı yazısı
Her geçen gün artan bir sorunumuz var.
“Sanal kumar bağımlılığı.”
Özellikle gençlerimiz, uçurumun kenarında.
Son yıllarda artan internet bağımlılığı bir tıkla hayat karartabiliyor.
Sanal bahis siteleri, gençlerimizin geleceğini çöpe atıyor.
Dünya genelinde sanal kumar bağımlılığı yüzde 43 arttı.
Bu artış ülkemizde sosyoekonomik ve ruhsal sorunlara neden oluyor.
Kumar, tarih boyunca bir sorun olmuştu.
Modern sistemde kumarhaneler avcumuzda.
Her yıl yeni yazılımlarla oyunlar ve bahislerin geliştiğini gözlemliyoruz.
Yasa dışı sanal kumarhanelerin varlığı, aileleri yeterince ilgilendirmiyor.
Sevgili anne ve babalar; internet üzerinden spor bahis oyunlarına ilgi daha çok.
Bahis oynama, takip etme, takip üzerinden para kazanma, para yatırma-çekme işlemleri çok kolay yapılıyor.
Yaş ortalaması ilkokula kadar düştü.
Dünyada 350 milyon kişinin bağımlı olduğu bir sorun bu.
İngiltere’de “Kumar Komisyonu” var.
Belçika, kumar reklamlarını yasaklıyor.
Onlar işi ciddiye alıyor.