İslam Memiş: 'Yapmayın, etmeyin, zarar edeceksiniz' dedim...
Altın ve dolarda yaşanan son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye seçime doğru giderken gözler dolar kurunda yaşanan hareketliliğe çevrilmiş durumda.
Türkiye seçime doğru giderken altın ve döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar 19,50 TL sınırını aşarken gram ve çeyrek altında yükselişler başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları uyardı. O tarihten sonra dolar 25 TL olacak. Peki şu an dolar alınır mı, satılır mı? Dolar yükselecek mi, düşecek mi?
Yatırımcılar 'Seçimden sonra dolar ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorularını araştırıyor.
Dolar kurunda yaşanan dalgalanma sürerken şu an piyasalarda 3 farklı dolar fiyatı bulunmakta. Vatandaşların kafaları allak bullak olurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten korkutan bir dolar tahmini geldi.