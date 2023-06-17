İslam Memiş uyardı ve çağrı yaptı: Anne ve babalar dikkat!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çocuk sahibi ailelere çok önemli bir uyarı ve tavsiye geldi.
"Finansal okuryazarlık temel bir beceri ve her geçen gün daha da önemli hale geliyor." diyen Memiş, "Ucuz, pahalı, indirim, fırsat gibi kavramları öğrenmeli. Bilinçli bir nesil bir son şansımızdır." diyerek anne ve babalara hayati tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in tv100.com'daki "Çocuklarda finansal okuryazarlık önemli…" başlıklı yazısı şöyle:
Finansal okuryazarlık temel bir beceri ve her geçen gün daha da önemli hale geliyor.
Finansal okuryazarlık eksikliği, bireylerin doğru finansal kararlar almasını engeller, ferah ve özgürlüğü kısıtlar.
İyi alışkanlıkların erken başlaması gerek.
Çocuklar, ebeveynlerinden en azından pahalı veya ucuz gibi kavramları öğrenmeli.
Ne olduğunu tam olarak kavraması şimdilik önemli değil, önemli olan kavramları tanıması.
Üç yaşından itibaren çocuklarıyla para oyunları oynayan ebeveynler, farkındalık için çocuğuna katkı sağlamış olur.
Para oyunlarının içinde geçen “az-çok”, “pahalı-ucuz”, “sayı-rakam”, “miktar-adet” kelimeleri, çocuğun mantığına oturmaya başlar.
Ebeveynler, “Para ağaçta yetişmiyor”, “Bunu alacak paramız yok”, “O kadar zengin miyiz” cümlelerinden uzak durmalı.
“Kumbaranda para biriktir sonra ne istiyorsan alabilirsin” dediğinizde sorumluluk vermiş olursunuz.