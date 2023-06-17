İslam Memiş uyardı ve çağrı yaptı: Anne ve babalar dikkat!

"Finansal okuryazarlık temel bir beceri ve her geçen gün daha da önemli hale geliyor." diyen Memiş, "Ucuz, pahalı, indirim, fırsat gibi kavramları öğrenmeli. Bilinçli bir nesil bir son şansımızdır." diyerek anne ve babalara hayati tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş'in tv100.com'daki "Çocuklarda finansal okuryazarlık önemli…" başlıklı yazısı şöyle: