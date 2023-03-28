İslam Memiş uyardı: 'Kâr satışları başlıyor' dedi, tarih verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için çok önemli uyarılar geldi. Gram altın, dolar ve borsanın ne olacağını açıklayan Memiş, kar satışlarının başlayacağı tarihi açıkladı.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bu hafta para piyasalarında bu seviyelere dikkat!" başlıklı yazısında yatırımcılar için çarpıcı uyarılar yaptı.
Memiş'in yazısı şöyle:
Para piyasaları haftaya sakin başladı.
Temkinli bekleyişin nedeni kâr satışları.
İki haftadır piyasalar banka iflaslarıyla pozisyon almış, kâr satışlarına ihtiyaç duyulmuştu.
Dolar karşısında tüm enstrümanlar değer kazanmıştı.
Bu hafta kâr satışlarına ve normalleşmeye dikkat!
BİST 100 endeksi:
5 bin 31 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksinde 5 bin 150, devamında 5 bin 250 puan seviyesine kadar toparlanma bekliyorum.
Bu hafta pozitif seyrini koruyabilir.
Destek seviyesi olarak 4 bin 950 puan seviyesi geçerliliğini koruyor.
Dolar/TL:
Ekranlarda 19,08, piyasalarda 19,38 lira seviyesinde.
Geçen haftayı ekranlarda 19,05, piyasalarda 19,35 lira seviyesinden tamamlamıştı.
Orta ve uzun vade için görünüm pozitif.
Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olmayacağını öngörüyorum.