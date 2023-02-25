İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!

İslam Memiş, tv100.com'da yayımlanan yazısında "TL karşılığında her şeyin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş diplerde geziniyor. Yükselişler fırsat vermeden agresif olabilir, dikkat!" dedi ve doların ne olacağını açıkladı.