İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili bir yazı yazan Altın ve Para Piyasaları uzmanı tv100.com yazarı İslam Memiş, dolarla ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
İslam Memiş, tv100.com'da yayımlanan yazısında "TL karşılığında her şeyin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Euro, Sterlin, Altın ve Gümüş diplerde geziniyor. Yükselişler fırsat vermeden agresif olabilir, dikkat!" dedi ve doların ne olacağını açıkladı.
İslam Memiş'in tv100'deki "Faiz gündemden düşebilir!" başlıklı yazısı şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz kararını dün açıkladı.
TCMB, politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekti.
Piyasaların genel beklentisi 100 baz puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi.
Piyasalar TCMB’nin kararına tepki vermedi.
Serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor.
Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var.
Bundan sonra TCMB’nin gündemini faiz değil, enflasyon alabilir.
Çünkü deprem felaketi, kur atakları ve kuraklık enflasyon rakamlarını tekrar tetikleyebilir.
Yıl ortasında yüzde 30 beklenen rakamsal enflasyon yüzde 50’de takılabilir.
Hane halkının enflasyonu ise yine yüksek kalmaya devam edebilir.
Ondan sebep TCMB, faizlere değil, enflasyona odaklanmayı tercih edebilir.
Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde enflasyonun konuşulmaya başlanılması kaçınılmaz gibi.
Fiyatlara dikkat!