İslam Memiş tarih verip uyardı: 'Gram altın yeni rekorları test edecek'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde gram altını olanları tarih vererek uyardı.
Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altındaki son hareketler dikkatle takip ediliyor. Bu hafta rekor tazeleyen gram altında yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusuyken bir değerlendirme de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Memiş, elinde altın bulananlara mart ayını işaret ederek, "Sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte" dedi. Memiş yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini kaydetti.
Memiş Youtube hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın 2050 dolar seviyesinde. Bu haftayla alakalı bir düşüş öngörüm vardı. Orta vadede 1950-2050 seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. Açıklanan verilerle birlikte 2050 dolar seviyesi geldi. Ons altın, emtia taraflarında bir toparlanma var."
"Soru şu: 2050 dolar seviyesinin üzeri kırılıp 2065 dolar seviyesini test edecek mi? 2068 direnci de var yukarıda. Benim kişisel öngörüm 2050 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilir, haftalık kapanış yapabilirse yukarıda 2068 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz.
2050 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapamazsak yine 2030 dolar destek seviyesi çalışır. Fed tarafından gelen açıklamalar şahin tonda olduğu için 2070 dolar seviyesişnin üzerinde ataklar gerçekleşmesi lazım ki bizin 2150 dolar seviyesiyle öngörümüz gerçekleşsin. Kısa vadeli baskılanma süreci devam ediyor. "
Gram altın TL fiyatını 2065 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Serbest piyasalarda gram altın fiyatı rekor tazeledi, 2132 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 2128 lira seviyesini test etmişti. Ancak ons nedeniyle geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113 seviyesine kadar geriledi, buradan tekrar hızlı bir atakla yeni bir rekora imza attı.
"Elinde altın bulunduran arkadaşlarımıza yine sabırla beklemelerini söylüyorum. Mart ayının sonuna kadar beklediğimiz 2150 TL seviyesiyle ilgili beklentimiz devam etmekte. Yaz aylarında 2500-2700 TL, yılın son çeyreğinde 3000 TL seviyesi... Bu tarafta hiçbir bozulma yok. Mart ayında 2150 TL seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz."
"2150 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 2170 lira direncine bakacağız. 2200 lira direncine bakacağız, gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek."
"Gram altın hiç alım fırsatı vermez mi diye sorular geliyor. Bence vermez. Ons tarafında geri çekilme görsek de dolar mart ayında 32 TL seviyesinin üzerine yerleşeceği için gram altın yeni rekorları test edecek. O yüzden her fırsat bir alım fırsatıdır."
"Yılın son çeyreğinde 3000 bin TL seviyesini gördüğümüz zaman da yine bugünkü seviyelerin ucuz olduğunu göreceğiz. Elinde altın bulunduranlar beklemeli. Eğer nakite ihtiyacın yoksa beklemelisin, altın almaya devam etmelisin."