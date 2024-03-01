İslam Memiş tarih verip uyardı: 'Gram altın yeni rekorları test edecek'

"Gram altın hiç alım fırsatı vermez mi diye sorular geliyor. Bence vermez. Ons tarafında geri çekilme görsek de dolar mart ayında 32 TL seviyesinin üzerine yerleşeceği için gram altın yeni rekorları test edecek. O yüzden her fırsat bir alım fırsatıdır."