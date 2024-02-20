İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'

Emekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklilerin beklentilerini boşa çıkarmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artışın ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: