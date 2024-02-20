İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ev sahibi olmak isteyenlere tarih verip konut kredisi faizlerinin ne zaman düşeceğini duyurdu.
Ev sahibi olmanın neredeyse imkansız olduğu şu günlerde, kredi faizleri de günden güne artıyor. Ev sahibi olmak isteyenler ise bankalardan gelecek düşük faizli kredi haberini beklerken, ev fiyatlarının da düşmesini istiyor.
Konut kredisi ile ilgili yerel seçimler öncesinde ev almak isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. Ev almak için konut kredisine başvurmak isteyenler 10 yıllık vadeli konut kredilerinin faizine baktığında adeta hüsrana uğruyor.
Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı. Memiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Daha önce hükümet tarafından yüzde 1.20 oranı belirtilmişti. Bu sözün yerine getirileceğini düşünüyorum. Söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara kredi musluklarının açılacağını söyleyebilirim. Haziran ayında kampanyalı konut kredisi olabilir.”
Emekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklilerin beklentilerini boşa çıkarmıştı. Emekli ikramiyelerindeki artışın ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusuna da yanıt veren İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ OLUR MU?
“Şahsen bayram ikramiyelerinde artış olacağını düşünmüyorum fakat malum seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde böyle sürprizlerin yaşanması beklenebilir. Nisan ayının başı gibi bu sürpriz gelebilir. Eğer tekrar bir zam söz konusu olursa Hazine ciddi anlamda zorlanabilir.”