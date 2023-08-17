İslam Memiş tarih verdi: "Hızlı yükselişler bekleniyor"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.
Altın piyasasıyla ilgili merak edilen konuları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik bir uyarıda bulundu. Altının geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Memiş, "Ekim itibarıyla 2000 üzerine hızlı ataklar öncesi mevcut durumu değerlendirmek önemli" dedi.
2023 yılında yatırımcıları sevindiren altın, son günlerde düşüş yaşadı. Gram altın 1.657 lira, çeyrek altın 2.799 lira ve cumhuriyet altını 11.516 liradan işlem görüyor.
ALTIN İLE İLGİLİ YENİ TAHMİN
İslam Memiş, gram altının geleceği hakkında da öngörülerde bulundu. Ons altındaki baskının azaldığını belirten Memiş, 1890 doların destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin geçici olduğunu söyledi. Memiş, dolar ve euro pariteleri üzerinden yatırım yapanlar için düşüşlerin fırsatlar sunabileceğini ifade etti. 1890 seviyelerinin kalıcı olmayacağını vurgulayan uzman, ekim ayı itibarıyla hızlı yükselişlerin gelebileceğine dikkat çekti. Ekim ayında 2150 seviyelerinin görülebileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreği için hazırlık yapanların bu düşüşleri avantaja çevirmesi gerektiğini belirtti.
Uzman, düşüşlerin dolar endeksinin etkisiyle geçici olduğunu ve altının geleceğinin olumlu olduğunu açıkladı. İslam Memiş'in bu öngörüleri, altın yatırımcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Altın piyasasının dalgalanmaları içinde doğru zamanları değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturmak için uzman görüşleri dikkate alınabilir.