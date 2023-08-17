İslam Memiş tarih verdi: "Hızlı yükselişler bekleniyor"

ALTIN İLE İLGİLİ YENİ TAHMİN

İslam Memiş, gram altının geleceği hakkında da öngörülerde bulundu. Ons altındaki baskının azaldığını belirten Memiş, 1890 doların destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin geçici olduğunu söyledi. Memiş, dolar ve euro pariteleri üzerinden yatırım yapanlar için düşüşlerin fırsatlar sunabileceğini ifade etti. 1890 seviyelerinin kalıcı olmayacağını vurgulayan uzman, ekim ayı itibarıyla hızlı yükselişlerin gelebileceğine dikkat çekti. Ekim ayında 2150 seviyelerinin görülebileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreği için hazırlık yapanların bu düşüşleri avantaja çevirmesi gerektiğini belirtti.