İslam Memiş tarih verdi: "Birilerinin canı yanacak"

"Bitcoin 73 bin 710 dolara kadar yükseldi. Burada birileri ters köşe olacak, birilerinin canı yanacak. Kimin canı yanacak bilmiyorum ama burada sağlam düzeltme yapması lazım. 74 bin dolar direnci var Bitcoin'de yukarıda. Bakalım ne zaman kar satışları gelecek."