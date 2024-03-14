İslam Memiş tarih verdi: "Birilerinin canı yanacak"
Finansal analist İslam Memiş, '20 Mart' gününe dikkat çekerek, dolar karşısındaki tüm yatırım araçları (altın, gümüş, euro, sterlin) için uyarılarda bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararını vereceği tarihe işaret ederek, "Birilerinin canı yanacak" uyarısında bulundu. Kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulunan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş öngörülerini şöyle sıraladı:
"Gümüş onsunda asıl hedef 26 dolar. Şu anda 24.72 dolarda gümüş onsu. Yüzde 2.5 primle tamamlıyor. Hedef 26 dolar seviyesi. 25.37 TL gümüş gram. Gram gümüşte hedef 26 lira. Petrol fiyatları 80-85 dolar aralığında. Yüzde 0.40'lık artış var. Petrol fiyatlarında indirim gibi bir haber oldukça zayıf.
"Bitcoin 73 bin 710 dolara kadar yükseldi. Burada birileri ters köşe olacak, birilerinin canı yanacak. Kimin canı yanacak bilmiyorum ama burada sağlam düzeltme yapması lazım. 74 bin dolar direnci var Bitcoin'de yukarıda. Bakalım ne zaman kar satışları gelecek."
"Fed'in faiz kararı pas geçilirse hazirana gözler çevrilecek ve indirim süreci göreceğiz. Bu yıl o yüzden emtia fiyatlarının yolu açık."
"20 Mart'ta Fed'in pas geçeceğini tahmin ediyorum. Bu süreçte altın, gümüş, sterlin-dolar paritelerinde gerileme görürseniz bunu alım fırsatı olarak değerlendirin. Ben sizi mayıs ayına hazırlıyorum demiştim. Beklemediğiniz sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız mayıs ayında."
İslam Memiş, şöyle devam etti:
"Gram altında fiziki altın tarafında 2400'ün altına kadar geriledi. 2390'a kadar geriledi. 2395'e aldığım altınımı bekletiyorum ben. Altının onsunda da gerileme gördük. 2188 dolara kadar yükselmişti. Satışlar devam etti, 2155 dolara kadar geriledi."
"Ons tarafta devam edeceğini tahmin ediyorum ben gerilemenin. Gram altın tarafında geri çekilmeler sınırlı kalır. Doların güçlü olduğu her ortamda, dolar karşısındaki varlıkların TL karşılığı hesaplıdır."
"Gram altını bağlamıyor bu ons altın geri çekilmeleri. Düşüş yönünde gram altında çok iyimser olmayın. Kısmi geri çekilmeler yaşanacaktır."
"Burada 2400 altına sarkınca 2395'ten bir maliyet yaptım, bu fiyatlar haziranda 2500-2700, yılın son çeyreğinde 3000 lira olacak. 3000 lira üzerinde rakamlar var. Kabaca 3000 lira radarımızda olacak bizim."