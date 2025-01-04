İslam Memiş Tarih Verdi: Altında Büyük Deprem! Piyasalar Yangın Yerine Dönecek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarında yaşanan gelişmeler için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altında yıl sonu yaşanacak depremi açıklayarak yatırımcıyı uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yılın ilk haftasında altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında, doların düşüş yaşayacağı tarihi vererek uyardı. Altın yatırımcısını da uyaran Memiş, gram altının yıl sonunda ulaşacağı rakamı açıkladı.
GRAM ALTINDA 4 BİN 500 TL DEPREMİ
Memiş, altın fiyatlarına dair değerlendirmelerinde, serbest piyasalarda gram altının şu anda 3.045 lira seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.000-2.050 lira aralığında olan gram altının yıllık bazda 1.000 liralık bir artış kaydettiğine dikkat çekerek, "Bu yıl sonuna kadar gram altının fiyatının 4.000-4.500 lira bandında olmasını bekliyoruz" dedi.
GÜMÜŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Gümüş fiyatları konusunda da yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, ons fiyatının 29,27 dolar, gram fiyatının ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu vurguladı. Gümüşte değer kaybına işaret eden Memiş, "38 liradan 33 liraya gerileyen gram fiyatı ve 35 dolardan 29 dolara düşen ons fiyatı yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olabilir" dedi. Ayrıca, 2025 yılında gümüş fiyatlarında hızlı artış beklediğini belirterek, bu tarihten sonra gram ve ons gümüşle ilgilenmeyeceğini söyledi.
"UZAK DURUN, SAKIN ALIM YAPMAYIN"
Memiş, kripto para piyasalarına da değinerek, özellikle Bitcoin ve altcoin yatırımcılarını uyardı. Bitcoin’in 92.000-102.000 dolar arasında hareket ettiğini ifade eden Memiş, ilk kez kripto piyasasına girecek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Memiş ayrıca, "Altcoinlerden uzak durun. Bitcoin’in fiyatı 100.000 doların üzerine çıktığında kesinlikle alım yapmayın." açıklamasında bulundu.
DOLAR MART AYINDA DÜŞECEK
Dolar endeksinin uluslararası piyasalarda 108,68 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Bu seviyelerdeki hareketlilik devam etse de yılın ilk çeyreğinde, mart ayına kadar dolar endeksinde 100 seviyesinin altını görmemiz mümkün" dedi.