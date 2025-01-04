İslam Memiş Tarih Verdi: Altında Büyük Deprem! Piyasalar Yangın Yerine Dönecek

GÜMÜŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Gümüş fiyatları konusunda da yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, ons fiyatının 29,27 dolar, gram fiyatının ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu vurguladı. Gümüşte değer kaybına işaret eden Memiş, "38 liradan 33 liraya gerileyen gram fiyatı ve 35 dolardan 29 dolara düşen ons fiyatı yatırımcılar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olabilir" dedi. Ayrıca, 2025 yılında gümüş fiyatlarında hızlı artış beklediğini belirterek, bu tarihten sonra gram ve ons gümüşle ilgilenmeyeceğini söyledi.