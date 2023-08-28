İslam Memiş tahminini paylaşıp uyardı: Döviz borcu olanlar iyi karar vermeli
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarında yaşanabilecek gelişmelere dair öngörülerini paylaşırken döviz borcu olanlara uyarılarda bulundu: "İyi karar vermeliler."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerini de aşan faiz artırımı kararı sonrası yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi. Döviz borcu olanlara uyarılarda bulundu.
"Geçen haftanın en önemli gelişmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 25’e yükseltmesi olmuştu. Piyasanın genel beklentisi 250 baz puan olurken TCMB’nin 750 baz puan faiz artırması dünyayı şaşırttı.
'REHAVETE KAPILMAMAK GEREK'
Bu kadar büyük bir sürpriz sonrası döviz kurlarının yüzde 6 civarında değer kaybetmesi kaçınılmaz oldu. Dolar/TL kuru, 27,25’den 25,20’ye kadar geriledi. Haftayı 26,50 liranın üzerinde tamamlasa da yükseliş hızını azaltmış oldu. Ancak rehavete kapılmamak gerek!
Bu kadar büyük bir sürpriz sonrası döviz kurlarının yüzde 6 civarında değer kaybetmesi kaçınılmaz oldu.