İslam Memiş tahminini paylaşıp uyardı: Döviz borcu olanlar iyi karar vermeli

'REHAVETE KAPILMAMAK GEREK'

Bu kadar büyük bir sürpriz sonrası döviz kurlarının yüzde 6 civarında değer kaybetmesi kaçınılmaz oldu. Dolar/TL kuru, 27,25’den 25,20’ye kadar geriledi. Haftayı 26,50 liranın üzerinde tamamlasa da yükseliş hızını azaltmış oldu. Ancak rehavete kapılmamak gerek!