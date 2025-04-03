İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?

Bu gelişmelerin altını güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Memiş, "Altın güvenli liman gömleğini tekrar giyiyor. Küresel belirsizlikler dolardan kaçışı hızlandırırken, altın yatırımcıların en çok tercih ettiği varlık olmaya devam ediyor" dedi.