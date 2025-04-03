İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileriyle birlikte altında kritik günler başladı. Bu hafta sürekli rekor tazeleyen altında yine zirve görüldü. Piyasalardaki belirsizlik altına yönelimi artırırken, Finans uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmeleri değerlendirdi ve 'sürpriz olmaz' diyerek gram altında beklediği zirveyi duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergilerinin küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor, özellikle altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Yatırımcılar belirsizliğin etkisiyle güvenli limanlara yöneliyor.
Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair beklentilerini paylaşarak yatırımcılara öngörülerde bulundu. Memiş, ticaret savaşlarının resmen başladığını belirterek, jeopolitik gerilimlerin de piyasalar üzerinde baskı yarattığını ifade etti.
Bu gelişmelerin altını güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Memiş, "Altın güvenli liman gömleğini tekrar giyiyor. Küresel belirsizlikler dolardan kaçışı hızlandırırken, altın yatırımcıların en çok tercih ettiği varlık olmaya devam ediyor" dedi.
Yılın ilk çeyreğinde ons altının yüzde 20, gram altının ise yüzde 28 değer kazandığını hatırlatan Memiş, altının bayram öncesi rekor denemelerine devam ettiğini ve bayram sonrası da yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gözlemlediklerini belirtti.
'6 BİN LİRA SÜRPRİZ OLMAZ'
Önümüzdeki 12 aylık süreç için değerlendirmelerde bulunan Memiş, altının yükselişini sürdürmesi halinde ons altının 4 bin 250 dolar seviyesine, gram altının ise 6 bin liraya ulaşmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.
ALTIN YİNE REKOR KIRDI
3 Nisan güncel altın fiyatları şöyle:
Gram Altın: 3.840,58 TL
Çeyrek Altın: 6.399,00 TL
Tam Altın: 25.251,57 TL
Cumhuriyet Altını: 25.494,00 TL
Gremse Altın: 63.322,57 TL
Ons Altın: 3.148,36 USD