İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın'

UCUZA GRAM ALTIN ALMAK İÇİN ZAMAN DARALDI

Gümüş fiyatlarının da önemine değinen Memiş, fiyatların ucuz olmadığını vurguladı. Ancak yıl sonunda gümüş fiyatlarında artış beklediğini belirten uzman, dikkatli yatırımcıların elindeki dolar ve TL ile değerlendirme yapmalarını tavsiye etti. Sonuç olarak, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren Memiş, yatırımcıları bilinçli adımlar atmaya çağırdı.