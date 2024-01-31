İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın sahipleri için uyarıda bulundu ve "bir an önce hazırlığa başlayın" dedi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına dikkat çekici uyarılarda bulundu. Memiş, Fed'in faiz kararıyla ilgili altın fiyatlarının bu hafta nasıl hareket edeceğine dair detaylı bir analiz sundu.
Türkiye saatiyle yarın akşam saat 21.00'de ABD'nin faiz kararının duyurulacağını dile getiren Memiş, bu bilginin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika yönünü belirlemede büyük önem taşıdığını hatırlattı.
"BU HAFTA ALTIN KONUSUNU BİTİRMENİZ GEREKİYOR"
Memiş, gram altın için belirlediği 1985 liralık gösterge kur seviyesinin altını çizerek, bu hafta altın alımlarını sonlandırmanın önemine vurgu yaptı. Gram ve ons altında satışların yaşandığını gözlemlediğini belirten uzman, ons altının 2000 doların üzerindeki güçlü duruşunu sürdüreceği beklentisini dile getirdi.
ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK
ABD'den gelecek faiz kararının altın fiyatlarını belirleyeceğini ifade eden Memiş, Fed'in faizleri artırmayarak belirsizliği devam ettirmesini beklediğini söyledi. Ancak kararın açıklanmasını beklemek gerektiğini vurgulayan Memiş, alım-satım işlemlerinden uzak durmanın önemine dikkat çekti.
FİYAT TAKİBİNE DİKKAT
Gram altın fiyatlarının 1985 lira seviyesinde seyrettiğini belirten Memiş, dolar kurunun güçlü olması nedeniyle fırsatların sınırlı olduğunu ifade etti. Destek seviyelerini de göz önünde bulunduran uzman, altın fiyatlarının yükseleceğini öngördü.
UCUZA GRAM ALTIN ALMAK İÇİN ZAMAN DARALDI
Gümüş fiyatlarının da önemine değinen Memiş, fiyatların ucuz olmadığını vurguladı. Ancak yıl sonunda gümüş fiyatlarında artış beklediğini belirten uzman, dikkatli yatırımcıların elindeki dolar ve TL ile değerlendirme yapmalarını tavsiye etti. Sonuç olarak, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliği değerlendiren Memiş, yatırımcıları bilinçli adımlar atmaya çağırdı.