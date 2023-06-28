İslam Memiş: Şimdilik idare ediyorlar, bir yerden patlak verebilir
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu, bununla ilişkili olarak iki alanda mutlaka bir kriz beklediğini söyledi: "Şimdilik idare etseler de bir yerden mutlak patlak verebilir."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ABD'nün büyük bankalarının Fed'in stres testini geçip geçmediğinin bugün açıklanacağını belirten Memiş, TV100'de yayımlanan yazısının devamında şunları söyledi:
"ABD’nin büyük bankaları “küresel piyasa şokuna” karşı test edilmişti. Credit Suisse’in batması ve UBS tarafından satın alınması, sürecin takip edilmesi gereksimini sunuyor.
Fed’in bu sonuçları piyasalar yapandıktan sonra açıklanıyor.
2023’te 23 banka test edilirken, 2019’da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararı alınmıştı.