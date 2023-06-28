İslam Memiş: Şimdilik idare ediyorlar, bir yerden patlak verebilir

Fed’in bu sonuçları piyasalar yapandıktan sonra açıklanıyor.

2023’te 23 banka test edilirken, 2019’da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararı alınmıştı.