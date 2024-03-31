İslam Memiş "Seçimler bahane ediliyor" diyerek uyardı

Seçimler bahane edilerek ekonomiye dair her şey manipüle ediliyor. Korku pompalanıyor. Bu hep böyledir. "Seçimden sonra ne olacak?" algısı yapılıyor. Bizim asıl problemimiz ekonomik kriz değil, iletişim ve ahlak. İletişim konusunda ciddi problemlerimiz var. Birbirimizle anlaşamayan, ayrışan, her geçen gün sosyal ahlaksızlığa itildiğimiz bir süreçten geçiyoruz